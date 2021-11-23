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Бестактные вопросы, которые не стоит задавать даже близким

WomanHit.ru
2 часа назад

Общаться так, чтобы наш собеседник не испытывал негативных эмоций — настоящее искусство. Очень часто мы сами не замечаем, как беседа перетекает в опасное для взаимопонимания русло. Так, один вопрос может если не перечеркнуть позитивное отношение к вам, то оставить весьма неприятный осадок. Мы подскажем, какие вопросы психологи рекомендую не задавать даже очень близким людям.

Бестактные вопросы, которые не стоит задавать даже близким
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Когда о детях задумаешься?»

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Наверное, самый популярный вопрос, который можно рано или поздно услышать от подруги, коллеги или родственницы, в общем, от человека, с которым вы проводите много времени. Нередко и мы сами совершаем ошибку, пересекая невидимую черту в душе собеседника. Даже если вы отлично общаетесь с человеком и считаете, что ваши с ним отношения вполне свободные, вопросы и пополнении в семье могут стать триггером, который вызовет непредсказуемую реакцию. Подобная тема макисмально личная, если человек сочтет нужным, он сам вам все расскажем, но первым начинать обсуждения на данную тему крайне не рекомендуется, если вы дорожите своим собеседником.

«К врачу ходила? Болеешь чем-то?»

Еще один максимально бестактный вопрос, который способен поселить разочарование в вас в вашем собеседнике. Тема здоровья сегодня не считается чем-то запретным, однако пока человек не решится сам поделиться с вами подробностями своей медицинской карты, спрашивать, как протекает лечение, точно не стоит. Единственное, вы можете поинтересоваться, как человек себя чувствует.

«Кому пишешь?»

Популярный вопрос, когда вы, наконец, встречаетесь с родственниками, и внезапно вам кто-то начинает разыскивать через мессенджер. Старшее поколение часто не видит ничего такого в том, чтобы спросить, кто вам звонит или пишет, и все же не стоит игнорировать подобное вторжение в ваше личное пространство. Постарайтесь аккуратно намекнуть, что как только вы сочтете нужным рассказать об этом, вы обязательно это сделаете. Как правило, этого достаточно, чтобы человек больше не задавал подобных вопросов.

«А чего ты так поправилась/похудела?»

Вопросы относительно внешнего вида человека бестактны всегда. Даже если это ваша близкая подруга или родственница, интересоваться резкими изменениями во внешности нужно очень аккуратно. Если вас волнует болезненное состояние человека, спросите, хочет ли он что-то вам рассказать, если вам не отвечают на вопрос, не идите напролом, возможно, у человека серьезные проблемы, которыми он не готов поделиться в данный момент.

Психология,
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