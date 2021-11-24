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Как пережить «черную пятницу» и не остаться с пустым кошельком

Passion.ruиещё 2
2 часа назад

В день масштабных распродаж необходимо делать покупки осознанно, чтобы избежать бессмысленных трат и не остаться без средств. Об этом рассказала врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Как пережить «черную пятницу» и не остаться с пустым кошельком
Фото: Passion.ruPassion.ru

В первую очередь, чтобы сохранить свой бюджет, надо приобретать только те вещи, которые были запланированы к покупке независимо от выгодной стоимости. Дело в том, что распродажи воздействуют не на рациональное, а на эмоциональное, отметила Надежда Панова.

Конечно, не надо жить в строгих рамках: действовать исключительно по плану и совершать покупки исключительно по списку. Иногда стоит баловать себя, но не забывать про умеренность. По словам психотерапевта, важно четко понимать, сколько вы имеете возможность потратить просто так, для удовольствия, и баловать себя в рамках заданной суммы. К тому же в некоторых случаях радость от незначительной и мелкой покупки не менее сильная, чем от крупной.

Также Надежда Панова считает, что есть состояния, при которых импульсивные покупки контролировать очень сложно.

«Это гипоманиакальные фазы при биполярном расстройстве и некоторых других психических состояниях. Если вы или ваш близкий, несмотря на все попытки планирования, регулярно наносите серьезный ущерб семейному бюджету крупными и ненужными покупками, то имеет смысл заглянуть к врачу-психиатру или психотерапевту. Вот это будет как раз очень рациональным вложением средств»,

— заключила она.

Психология,
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