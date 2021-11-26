Как не потерять себя в отношениях

Жить вместе непросто. Общие вещи, время, территория. «Мы» вместо «я». Однако как же не потерять индивидуальность в отношениях и выкроить время для себя?

Фото: Кадр из фильма «Стажер» Кадр из фильма «Стажер»

Проводить время со своим мужчиной чудесно, но обязательно нужно уделять внимание и себе любимой. Как найти время, чтобы побыть одной, когда вы состоите в отношениях? Специально для WMJ.ru рассказала эксперт по отношениям, психолог, коуч-трансформатор Юлия Митрохина.

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Юлия Митрохина, эксперт по отношениям, психолог, коуч-трансформатор

Тема свободного времени на самом деле очень глубокая, и она в первую очередь связана с любовью к себе. Это прежде всего выбор себя, сферы деятельности, свободы и масштаба личных границ. У тех людей, кто уже имеет сформированное представление о себе, не возникает вопроса: «Как уделить себе время?» Они делают это по инерции. Это стратегия, доведенная до автоматизма: ты при любом раскладе находишь время, возможность и место. Однако если говорить о практических советах, то можно выделить следующие.

И мужчинам, и женщинам рекомендуется внимательно изучить вопросы взаимоотношений. Если рассмотреть их чуть глубже, чем мы привыкли это делать, то можно понять, что мужчины и женщины друг для друга являются существами с абсолютно разных планет. Естественно, каждому нужно личное пространство, и мужчинам, как правило, оно необходимо в большем количестве, хотя это также необходимость и для женщин. Чтобы не искать то самое время и без конца не скандалить со второй половиной, высказывая недовольство по поводу вмешательств в личное пространство, займитесь изучением себя и своего партнера, загляните в ядро отношений между полами.

Вы можете спокойно сесть со своим супругом или молодым человеком, например, за обеденным столом и разобрать ситуацию, внеся ясность в отношения. Поговорите с ним, скажите: «Дорогой, мне важно, чтобы ты позволял мне уделять время только самой себе. Это не значит, что я тебя не люблю или не хочу видеть, просто иногда мне нужно быть одной, ходить куда-нибудь, видеться с подругами/друзьями. Пойми меня правильно!» Будьте искренни и говорите только о своих чувствах, о том, что вам нужно. Как правило, честный разговор всегда решает половину проблем в любых отношениях (если они есть).

Вообще, диктатура в отношениях — это очень плохо. Она не приносит ничего хорошего и никогда к добру не приводит, поэтому при любом раскладе, имеющем хотя бы малейший намек на негатив, нужно прояснять эту ситуацию и говорить то, что вам не нравится, озвучивать проблему.

Продуктивный разговор в паре должен быть именно о чувствах, о том, что вы чувствуете, когда вам не уделяют должного количества времени и заботы или партнер обращает внимание только на себя. Девушка может честно признаться в том, что она чувствует себя несчастной, опустошенной, одинокой, несвободной, зависимой/зависящей, и в этом ничего плохого и стыдного нет.

Важнее именно факт того, что человек понимает необходимость таких частых разговоров. Именно ясность в отношениях помогает выделять то самое нужное время для себя. Главное— об этом сказать, договориться заранее. Вторая половина в таком случае вряд ли будет против того, что вы, например, ушли с утра на тренировку, а после нее решили пообедать с подругами. Вы имеете на это полное право, к тому же вы действительно не делаете ничего противозаконного.

Объясняться и договариваться о распределении личного времени нужно не только потому, что вы обязаны чем-то партнеру. Запомните: вы никому ничего не должны. Просто сейчас вы состоите в отношениях, вы не одна — вас двое. Конечно, даже с точки зрения этикета и уважения нужно посвящать его в курс ваших действий.

Необходимо понять:

Любовь к себе — первый двигатель счастья в любой сфере жизни, включая отношения; Уделять себе время — естественный процесс, необходимый каждому человеку; Это нормально — хотеть побыть наедине с собой, вы имеете на это право!