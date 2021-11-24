Лени не существует: психиатр объяснил, почему мы не хотим работать

Никто не любит ленивых, но все любят лениться. Прокрастинация яро осуждается в обществе, но что именно скрывается за этим состоянием. "Рамблер" узнал об этом подробнее.

Что такое лень

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Обычно под ленью мы подразумеваем целый ряд факторов, которые выражают недостаток трудолюбия или полный отказ от деятельности, предпочтение отдыха работе. В современном мире лень традиционно расценивается как порок, который строится на том, что ленивый человек не приносит пользу обществу. При малейшем проявлении лени, человека зачастую призывают собраться и взять волю в кулак.

Лень и мотивация

Однако, по мнению психиатров, лень – это эффективный и полезный механизм работы мозга. Согласно исследованию ученых из Университета Симона Фрезера, лень – это ответ нашей нервной системы. Лень сформировалась в ходе эволюции под воздействием разных факторов мотивации.

Обычно лень возникает тогда, когда у нас закрыта потребность в еде, безопасности и размножении. То есть мы ощущаем желание что-то делать лишь тогда, когда испытываем реальную потребность в этом действии.

Если же сильной необходимости в чем-то нет, мозг дает команду отдыхать. Так мы сохраняем энергию для более важной работы. Однако с тех времен, когда единственными потребностями человека была еда, крови и размножение прошло много времени.

Теперь наши потребности делятся на разные категории, которые описаны в пирамиде Маслоу (от физиологических к духовным). Это говорит о том, что современный человек готов делать что-либо лишь тогда, когда он осознает, какую пользу принесет это действие.

Лень – недостаток ресурса

За ленью также может скрываться обычная усталость. Обычно причины такого состояния скрываются четырех простых факторах:

Нехватка качественного здорового сна

Несбалансированная диета

Отсутствие физической активности

Вредные привычки

Физиологические факторы комплексно влияют центральную нервную систему и весь организм, нарушают энергетический обмен и работу мотивационных систем мозга.

Также желание действовать подавляется неосознанным страхом провала и даже страхом успеха. В первом случае это может быть синдром выученной беспомощности, а во втором – синдром самозванца.

Более того, на работу нашей мотивационной системы могут влиять с виду жизненные эпизоды и шаблоны социальных отношений, например, детские травмы. Останавливать от действий могут и невротические расстройства, среди них тревожность и депрессия.

Лень – симптом болезни

Недостаток мотивации, быстрая утомляемость и другие причины лени также могут быть вызваны некоторыми заболеваниями. Среди них эндокринные нарушения: гипотиреоз, сахарный диабет, заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистые заболевания.

Плохое самочувствие влияет на настроение, а соответственно лишает нас привычного заряда бодрости и желания совершать поступки. Поэтому важно следить за своим здоровьем.