Знаки зодиака, которых не затащишь в ЗАГС

Далеко не все девочки мечтают о свадебном платье и принце на белом коне. Кто-то обожает играть в войнушку и разбивать сердца маленьким Дон Жуанам. Именно о них и пойдет речь – о девушках, которых в ЗАГС ну ничем не заманишь.

Фото: Кадр из фильма "Сбежавшая невеста" Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

Овен

Выходить замуж? Вы еще на шахте поработать предложите! Это же каждый день готовить, одежду стирать, дом убирать и говорить, какой он молодец, – и все это ради храпа по ночам и носков по углам! Скучнее этого может быть только любой русский фильм. Да и сам штамп в паспорте очень на душу давит. Поэтому Овен каждый свой роман заканчивает через месяц-два, чтобы ее лишний раз колечком не уничтожили.

Лев

Зачем Львице один единственный муж, если холостая она может сразу несколькими мужчинами крутить. А в браке ненаглядный расслабится и перестанет ей лапки целовать, в рестораны водить и бриллианты дарить. Ей же теперь придется мужа хвалить и дохлую рыбу после рыбалки чистить. Она это все в гробу видала. Лучше жить довольной и вольной как ветер.

Водолей