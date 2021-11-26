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Знаки зодиака, которых не затащишь в ЗАГС

Мира Маркина
1 час назад

Далеко не все девочки мечтают о свадебном платье и принце на белом коне. Кто-то обожает играть в войнушку и разбивать сердца маленьким Дон Жуанам. Именно о них и пойдет речь – о девушках, которых в ЗАГС ну ничем не заманишь.

Знаки зодиака, которых не затащишь в ЗАГС
Фото: Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

Овен

Выходить замуж? Вы еще на шахте поработать предложите! Это же каждый день готовить, одежду стирать, дом убирать и говорить, какой он молодец, – и все это ради храпа по ночам и носков по углам! Скучнее этого может быть только любой русский фильм. Да и сам штамп в паспорте очень на душу давит. Поэтому Овен каждый свой роман заканчивает через месяц-два, чтобы ее лишний раз колечком не уничтожили.

Лев

Зачем Львице один единственный муж, если холостая она может сразу несколькими мужчинами крутить. А в браке ненаглядный расслабится и перестанет ей лапки целовать, в рестораны водить и бриллианты дарить. Ей же теперь придется мужа хвалить и дохлую рыбу после рыбалки чистить. Она это все в гробу видала. Лучше жить довольной и вольной как ветер.

Водолей

Даже самая сильная влюбленность не доведет Водолея до ЗАГСа, потому что ее второе имя – независимость. Она три раза посмеется над тем, кто ей предложит руку, сердце и прочий ливер, а колечко сдаст в ломбард, чтобы просадить все в ближайшем баре. Возможно, она и подумает, если в жены ее захочет записать какой-нибудь миллиардер, но тут будет важное условие – без брачного контракта.

Психология,
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