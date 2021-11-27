Что выдает психическое расстройство у близкого

Вспышки агрессии, навязчивые ритуалы и необоснованная грусть — это то, что происходит с каждым. Но иногда проявления близких могут начать вызывать подозрения, а насколько человек вообще способен себя контролировать. "Рамблер" выяснил, как определить психическое расстройство у друга или родственника.

Среди признаков психотического состояния выделяют неуправляемость эмоций, резкую смена настроения, агрессию, тревожность, суицидальные мысли и нападение на людей.

Эпизодическая ситуация может быть спровоцирована внешними факторами, а для постановки диагноза человека нужно наблюдать не менее месяца, а иногда исследование длится до полугода.

Если стрессовые реакции наблюдаются у человека изредка и постепенно проходят, то это нормально. Разовое помешательство может быть объяснено защитной функцией психики.

Главное, на что стоит обратить внимание — это регулярность некоторых проявлений. Например, человек перестает общаться с окружающими и не интересуется миром. Психически больные перестают нормально справляться с домашними делами и работой. Иногда расстройство проявляется в чрезмерной эмоциональности: агрессии, плаксивости или повышенной тревожности.

У человека могут возникнуть проблемы с памятью, речь может стать бессмысленной, в историях он может преувеличивать или приуменьшать свои возможности, опасаться слежки или расправы.

Обычно больные острее чувствуют звуки, свет, вкус, прикосновения, они избегают раздражителей, которые причиняют им неприятные ощущения. Иногда они резко меняют свое поведение. Например, начинают много есть или голодать, совершают необдуманные поступки.

Если такое поведение оказывает негативное влияние на жизнь близких людей и окружающих, скорее всего необходима консультация у врача. Но не всегда к этому просто прийти.