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Россиянам рассказали, как просыпаться бодрым в темноте и холоде

Мария Каткова
4 часа назад

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, что нужно делать, чтобы просыпаться бодрым в темноте и холоде. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Россиянам рассказали, как просыпаться бодрым в темноте и холоде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Синарев порекомендовал полежать немного с закрытыми глазами. По его мнению, для пробуждения нужно полежать еще минуту.

"Проснувшись, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами, пожелайте себе доброго утра, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве"

Эксперт посоветовал найти воспоминание, которое заряжает умиротворением и дает внутреннюю силу. Возможно, вас пробудит образ близкого человека или природного ландшафта. Можно попробовать вспомнить любимую композицию. Психолог отметил, что у каждого человека индивидуальные ресурсы, побуждающие к работе.

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