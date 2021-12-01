Как попрощаться с бедностью и начать зарабатывать

Каждый из нас мечтает зарабатывать больше, но как это сделать неизвестно никому. Возможно, дело в удаче, знакомствах или мотивации. Психолог и коуч Малика Нур, которая помогает людям зарабатывать миллионы, рассказала "Рамблеру", как разбогатеть.

Работа Малики Нур заключается в том, чтобы анализировать закономерности, которым свойственны волевым, успешным и влиятельным людям. Они и составляют правила жизни богатых людей, которые можно перенять.

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Фокус на реальности

Богатые люди сфокусированы на реальности. Здесь и сейчас — главный тезис их жизни. Миллионеры умеют делать из будущего настоящее. Они способны самостоятельно принимать решения и строить будущее с помощью своих мыслей. Эту способность может натренировать каждый человек, иногда это происходит неосознанно, а иногда это результат кропотливой работы над собой.

Готовность совершить ошибку

Миллионеры всегда осознают вероятность совершить ошибку, однако у них есть стержень, который поможет выстоять поражение. Негативные обстоятельства не ломают их, а наделяют опытом.

Делать, а не говорить

Все счастливые миллионеры проактивны, они не ждут у моря погоды, а действуют. Бизнес — это кропотливый труд, поэтому важно иметь невероятную целеустремленность и любить дело, которым занимаешься. Они повышают планку каждый раз , стремясь все выше и выше. Пока один среднестатистический человек мечтает, другой ищет способы заработать.

Богатые люди не могут мыслить мелко. Они сразу переходят к крупному, так как знают, что только на крупных сделках можно заработать большие деньги. Хотя начинают все с малого

Деньги любят счет

Обойтись без математики невозможно. Миллионеры умеют считать и деньги, и время, а управление этими ресурсами позволяет им достигать своих целей. Миллионер ценит каждую минуту своей жизни и повышает стоимость своего времени.

Ответственность

Не будем забывать про ответственность. Миллионеры выполняют свою работу качественно, что и требуют от своих работников. Концепция доминирования будто вшита в их мозг, миллионеры мастерски умеют управлять бизнесом, людьми и даже своими эмоциями.

При этом счастливые и успешные люди осознают, что команда имеет большое значение в достижении целей. Они умеют сплотить людей вокруг амбициозной идеи и понимают важность каждого человека в системе.

Возможности

Люди, желающие заработать, всегда находятся в поиске новых возможностей. Они видят отличные возможности там, где простой человек проходит мимо и не замечает. Миллионеры ценят реальность, как мы уже говорили, поэтому они максимально используют свои возможности, считая, что завтра будет еще сотни других вариантов, а сегодня надо брать эти.