Как попрощаться с бедностью и начать зарабатывать

Каждый из нас мечтает зарабатывать больше, но как это сделать неизвестно никому. Возможно, дело в удаче, знакомствах или мотивации. Психолог и коуч Малика Нур, которая помогает людям зарабатывать миллионы, рассказала "Рамблеру", как разбогатеть.
Работа Малики Нур заключается в том, чтобы анализировать закономерности, которым свойственны волевым, успешным и влиятельным людям. Они и составляют правила жизни богатых людей, которые можно перенять.
Богатые люди сфокусированы на реальности. Здесь и сейчас — главный тезис их жизни. Миллионеры умеют делать из будущего настоящее. Они способны самостоятельно принимать решения и строить будущее с помощью своих мыслей. Эту способность может натренировать каждый человек, иногда это происходит неосознанно, а иногда это результат кропотливой работы над собой.
Миллионеры всегда осознают вероятность совершить ошибку, однако у них есть стержень, который поможет выстоять поражение. Негативные обстоятельства не ломают их, а наделяют опытом.
Все счастливые миллионеры проактивны, они не ждут у моря погоды, а действуют. Бизнес — это кропотливый труд, поэтому важно иметь невероятную целеустремленность и любить дело, которым занимаешься. Они повышают планку каждый раз , стремясь все выше и выше. Пока один среднестатистический человек мечтает, другой ищет способы заработать.
Богатые люди не могут мыслить мелко. Они сразу переходят к крупному, так как знают, что только на крупных сделках можно заработать большие деньги. Хотя начинают все с малого
Обойтись без математики невозможно. Миллионеры умеют считать и деньги, и время, а управление этими ресурсами позволяет им достигать своих целей. Миллионер ценит каждую минуту своей жизни и повышает стоимость своего времени.
Не будем забывать про ответственность. Миллионеры выполняют свою работу качественно, что и требуют от своих работников. Концепция доминирования будто вшита в их мозг, миллионеры мастерски умеют управлять бизнесом, людьми и даже своими эмоциями.
При этом счастливые и успешные люди осознают, что команда имеет большое значение в достижении целей. Они умеют сплотить людей вокруг амбициозной идеи и понимают важность каждого человека в системе.
Люди, желающие заработать, всегда находятся в поиске новых возможностей. Они видят отличные возможности там, где простой человек проходит мимо и не замечает. Миллионеры ценят реальность, как мы уже говорили, поэтому они максимально используют свои возможности, считая, что завтра будет еще сотни других вариантов, а сегодня надо брать эти.
При этом они не горят целью лишь заработать денег, хотя в начале своего пути каждый из них хотел смотреть в меню лишь на названия блюд. Они хотят прожить полноценную жизнь. Миллионер это не просто про деньги — это всегда про личность, которая делает то, что не делают другие.