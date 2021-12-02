Как найти смысл жизни, если дети уже выросли

В жизни каждого родителя происходит болезненное событие — ребенок всегда вырастает. В какой-то момент мать и отец осознают, что они остались со своей жизнью один на один, а вот что с ней делать — не совсем понятно. Мы решили выяснить, какие шаги важно предпринять, чтобы новый статус перестал тяготить.

Ребенок — отдельный человек

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Эту истину понимают далеко не все. С самого рождения ребенок связан со взрослыми, от их наличия зависит его выживаемость. Сами взрослые настолько свыкаются с этой ролью, что внезапный разрыв становится чуть ли не трагедией. Как только не пытаются некоторые матери удержать уже взрослого и самостоятельного человека рядом с собой! Без физической и эмоциональной сепарации здесь не обойтись, и лучше, если вам поможет специалист, так как самостоятельно пережить этот период довольно проблематично.

Ваши желания невероятно важны

Все мы знаем ситуации, когда мама или папа отдают самый вкусный кусок торта, делятся дорогими для них вещами или же просто отставляют в сторону свои желания, чтобы угодить ребенку. Со временем уход на второй план становится привычкой. Мы перестаем замечать свои потребности, а ведь они нуждаются в удовлетворении. Постарайтесь начать обращать внимание на то, что вам хочется в данный момент. Вы заметите, что у вас постоянно возникает та или иная потребность, но вы этого даже не замечаете, так как всегда ставите другого человека на первый план. Пора пересмотреть свое отношение к самому себе, только в этом случае возможна гармоничная сепарация со взрослым ребенком.

Не ребенком единым

Скорее всего, у вас есть супруг(-а). С появлением ребенка в семье с большой вероятностью вы оба ушли с головой в процесс воспитания. Отношения, как правило, существенно меняются, что не всегда нравится обоим партнерам. Но сегодня ваш ребенок вырос, он больше не нуждается в опеке, а значит, пора обратить внимание на самого близкого рядом. А возможно, и познакомиться с ним заново.

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