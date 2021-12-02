Что никогда не делают успешные женщины

Всем нам хочется равняться на женщин, которые достигли успехов в своем деле. Они — пример для подражания многих и у них есть вещи, которые они делают ежедневно, но существуют и табу. На что никогда не пойдет успешная женщина — в материале "Рамблера".

Не сдаются

Для успешных женщин нет неразрешимых задач. Они берутся даже за самые сложные дела и не опускают руки, если у них что-то не получается. Если вы не можете что-то сделать, всегда есть возможность обучения, тем более в современном мире существует много возможностей перенять чужой опыт за бесплатно.

Кроме того, если окружение услышит от вас о том, что вы чего-то не можете, вы моментально падаете в их глазах и рискуете потерять репутацию. Никогда не говорите "я сдаюсь" начальству, иначе создастся ощущение того, что вы некомпетентны в своей работе.

Не боятся выделиться

Если вы хотите запомниться кому-то, то нужно быть лучше, красивее, выше и сильнее, чем другие. Если вы будете выглядеть лучше, чем остальные, вас наверняка запомнят. На работе вы можете выделиться тем, что будете брать задачи, которые не возьмет никто другой. Не останавливайтесь в этом, потому что вы не знаете, чем обернется ваша новая инициатива.

Не игнорируют уроки прошлого

Все наставные события в прошлом мы привыкли забывать, чтобы не копить в себе неприятные моменты. Однако также стоит понимать, что прошлое нужно нам для того, чтобы мы усвоили из него уроки. Лучше учиться на собственных ошибках. Не бойтесь "набивать" себе шишки, чтобы в более зрелом возрасте таких ситуаций уже не происходило.

Не дают страхам овладеть собой