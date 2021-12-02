Психолог рассказала о запретных подарках на новый год Тигра

По словам психолога, в этот новый год нужно дарить что-то дорогое и полезное. Такие подарки как магниты, сувениры, носки и прочую мелочь лучше отложить.

"Мужчинам надо дарить то, что развивает силу и мускулатуру: спортивную форму, абонемент в фитнес. Женщинам подарите то, что связано с дорогим, то есть, с драгоценностями. Можно дарить мягкие и приятные вещи: подушки, пижамы, пледы. Но все должно быть натуральным!"