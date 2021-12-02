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3 часа назад

Психолог объяснила, что нельзя дарить на новый год Тигра

Россияне назвали подарки, которые они не хотели бы получить в Новый год. В антирейтинг вошли свечки, чашки, носки, халаты, сувениры и косметические приборы. Но еще хуже, по словам респондентов, — это отсутствие подарка.

Психолог рассказала о запретных подарках на новый год Тигра
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Алена Орлова, эзотерик и психолог, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что лучше не дарить в этот праздник и какой подарок будет самым желанным в год Водяного Тигра.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
"2022 год идет в сумме под цифрой шесть. Это год Водяного, или Черного Тигра. Это агрессивный знак, но вода его делает мягче и мудрее. Тигр очень любит свое тело, все что связано с культуризмом, пищей. Водяной Тигр идет под символом гармонии души и тела и любит, чтобы был баланс и равновесие",

— объяснила эксперт.

По словам психолога, в этот новый год нужно дарить что-то дорогое и полезное. Такие подарки как магниты, сувениры, носки и прочую мелочь лучше отложить.
"Мужчинам надо дарить то, что развивает силу и мускулатуру: спортивную форму, абонемент в фитнес. Женщинам подарите то, что связано с дорогим, то есть, с драгоценностями. Можно дарить мягкие и приятные вещи: подушки, пижамы, пледы. Но все должно быть натуральным!"

— объяснила эксперт.

Астролог рассказала, в каких цветах нужно украсить дом на Новый год.

Психология,
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