Все сначала: как пережить развод

Статистика говорит, что количество разводов в России неумолимо растет. Специалисты считают, что это связано с большей степенью свободы современного общества — люди стали более смелыми в своих решениях, а разводы уже не подвергаются такому осуждению. При этом морально пережить развод все еще сложно. Советы специалистов — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Лазурный берег" Кадр из фильма "Лазурный берег"

О том, какие шаги предпринять, чтобы справиться с расставанием с супругом нам рассказала Вероника Хацкевич, психолог, основатель онлайн академии психологии.

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Нужно время

Первое, что нужно сделать — дать себе время. Важно понимать, что переживания в конце серьезных отношений совершенно нормальны Каждому человеку тяжело отпускать свои привязанности.

"Вам больно, обидно, непонятно, почему же все получилось так. Проживите эти эмоции, прочувствуйте их максимально. Потому что пока Вы это не сделаете, они рискуют ещё долго Вас преследовать. Но, конечно, не стоит окунаться в них, оставаясь надолго в печали, депрессии и тоске", — советует психолог.

Оставить надежды

При этом нужно стремиться достичь того, чтобы оставить надежды на восстановление брака. Должно быть принято четкое решение, поэтому взаимодействие с экс-супругом нужно свести к минимуму.

Не держите зла

"Даже если Вы развелись в ссоре — кто-то обидел/ изменил/ разлюбил, поймите, что больше нет необходимости держать друг на друга зло. Не нужно растрачивать свою энергию на любого рода месть, на обсуждение и осуждение бывшего мужа. Вместе с отпущением лучше и простить его. Необязательно об этом сообщать — просто примите для себя такой факт. Но не стоит обесценивать все, что между Вами было — там точно имели место много потрясающих моментов и любви", — рекомендует Хацкевич.

Не отказывайтесь от помощи

Пережить проблему, на самом деле, всегда проще вместе. Поэтому не стоит отвергать помощь подруг, особенно тех, которые уже прошли через развод.

"Более того, вдохновитесь этим примером. Несмотря на то, что им, возможно, было трудно в период развода, сейчас они наверняка стали еще более свободными, любящими и любимыми. Также если Вы начнете обращать внимание, то легко заметите, что это не у Вас такие неудачные отношения, а просто разводиться — это абсолютно нормально в условиях современного мира...", — советует психолог.

Не торопитесь любить

Даже если вы убедитесь, что брак остался далеко позади, не стоит торопиться вступать в отношения с новыми мужчинами. Сначала стоит восполнить пробелы, которые возникли в браке:

"Проанализируйте все сферы своей жизни: карьеру, отношения с семьей, с друзьями, хобби, духовное развитие. Определите, где есть пробелы и чему не хватает внимания, восполните это".

В несчастливом браке энергия истощается, поэтому нужно заняться чем-то особенно приятным конкретно для вас. Делайте то, на что у вас не хватало времени в браке. Вспомните, какие у вас хобби и увлечения, попробуйте что-то новое, займитесь спортом, дочитайте оставленную книгу, приведите в порядок гардероб.

Кроме того, в такой ситуации вполне нормально обращаться к специалистам. Пройдите курс психотерапии, если есть возможность. Так, по словам психолога, любые отношения наносят травмы, которые нужно проработать для способности выстроить новые отношения.