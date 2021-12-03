Каким знакам зодиака не повезет в 2022 году

Вы уже мечтаете резать весь день оливье, разливать шампанское по бокалам и загадывать желания? Мы бы так не торопились. Далеко не всем 2022 год принесет деньги, удачу и любовь.

Фото: Кадр из фильма "Отпуск по обмену" Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Дева

Видимо, в этом году вы вели себя очень плохо, и поэтому Дед Мороз вместе с угольком приготовил вам целый мешок проблем. Не скромничайте – забирайте все и сразу. Вот вам интриги в красной коробочке, а вот подлянка от коллег с синим бантом. Как вы понимаете, полная попа будет у вас по всем фронтам. Крепитесь, дорогие.

Весы

Двери, за которыми прячутся возможности и удача, забиты насмерть. Сколько бы вы не стучались в них в 2022 году, не откроются, только время потеряете. И руки сотрете. Проблемы, наоборот, будут липнуть к вам на каждом шагу. Зато вы сможете закалить характер, нервы и печень – тут без винишка по вечерам не прожить.

Рак

Ракам вылезать из своего хитинового панциря в следующем году настоятельно не рекомендуем. Снаружи вас будут ждать упыри и хамы на любой вкус. Работы будет так много, что захочется плакать, истерить и проклинать босса – именно он вам ее подгонит. Да еще и решения придется принимать, от которых зависит и ваше, и чужое будущее – особенный подарок на 2022 год.

Лев