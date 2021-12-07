Как встретить Новый год в одиночестве

Иногда так случается, что гости подводят в последний момент, а все друзья уже отмечают Новый год где-то и не могут вас позвать. В итоге вы встречаете праздник в одиночестве, но это совсем не повод грустить. В материале "Рамблера" — о том, как отметить Новый год, если вы остались одни.

В центре города

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Каждый Новый год на центральных площадях собираются тысячи людей, чтобы одной дружной компанией встретить в Новый год. Не бойтесь выйти на площадь в одиночестве. В центре города всегда собирается много людей с праздничным настроением. Они поздравят вас и подарят ощущение праздника даже, если вы грустите из-за того, что остались в одиночестве.

В транспорте

Можно взять дешевый билет на поезд или самолет так, чтобы встретить Новый год в транспорте с другими людьми. А оставшиеся каникулы провести в другом городе или сразу же улететь обратно. В поездах и самолетах всегда праздничная атмосфера — пассажирам подают традиционное новогоднее меню и шампанское. Стюардессы, проводники и пилоты надевают праздничные костюмы и регулярно напоминают об атмосфере праздника. Кроме того, с самолета можно посмотреть на салюты.

Дома с фильмом

Декабрь — всегда самый тяжелый месяц на работе, да и психологически его трудно пережить. Нужно все успеть: нарядить дом, купить продукты к столу. подарки близким, подготовить себя к празднику. Многим на Новый год вместо шумных вечеринок хочется просто полежать и отдохнуть. Сделайте себе тазик Оливье или другого любимого салата, согревающие напитки и выберите тот новогодний фильм, который больше всего подходит под ваше настроение.

Вечеринка в клубе

Не забывайте, что многие клубы и бары делают годовую выручку в новогоднюю ночь, а также приглашают известных артистов. Столики выкупаются заранее, но всегда можно найти место за барной стойкой. Так вы развлечетесь и даже сможете найти нового друга. Может вас с ним сведет судьба?

Родственники

Если не хотите отмечать с родителями, можно уехать к другим родственникам даже если вы с ними не общаетесь. Просто скажите правду о том, что вы остались в одиночестве и ищите себе компанию на Новый год. Вряд ли любой здравомыслящий человек откажет в такой ситуации.

Отправьтесь в отпуск

Новогодние каникулы хорошо совмещать с поездками, а если вы будете в одиночестве, то можете сами составить себе новогоднюю программу. Если бюджет не позволяет лететь за границу, можно поехать в другой город или выбрать отдых в загородном отеле. Там часто проводят вечеринки, посвященные встрече праздника.

Выспитесь

Нехватка сна может быть большой проблемой для трудящихся людей. Вместо того, чтобы устраивать шумную вечеринку, можно сделать главный подарок для своего организма — выспаться. Встретьте Новый год, сожгите записку с желанием и ложитесь спать. И засыпайте под взрывы праздничных салютов. В таком случае даже есть плюс — не надо будет спроваживать гостей, которые жаждут продолжения.

Нарядитесь и отметьте