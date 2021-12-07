4 возможных последствия долгого воздержания

Почему отказ от секса может серьезно навредить.

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По статистике, проблемы с поиском партнеров возникают чаще всего у жителей мегаполисов, и здесь нет ничего удивительного, так как бешеный ритм жизни просто не оставляет сил на дополнительную работу в виде поиска романтических и сексуальных отношений. Отсюда мы видим большой поток клиентов сексологов, психологов и других специалистов, которые и будут разбираться в проблемах, возникших на фоне долгого отсутствия сексуальной жизни их пациента. Об этих проблемах мы и решили поговорить.

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Лишний вес

При длительном отсутствии секса женщина в любом случае нуждается в разрядке, при этом способы снять напряжение не всегда полезны для организма. Очень часто стресс, которые не успели снять сексом или физической активностью, просто заедается. Если такое поведение становится нормой, набор веса — вопрос времени. Мужчинам все же удается гораздо легче слезть с «гастрономической иглы», чего не скажешь о женщинах. В поисках способов увеличения объема серотонина женщина может забыть о том, что даже одна вкуснейшая слойка в день очень быстро разрушит ее идеальную фигуру.

Неуверенность в себе

Что касается психологических проблем, люди, которые не могут похвастаться регулярной половой жизнью, чаще всего жалуются на снижение самооценки. Причем проблема всегда в окружении, которое начинает давить, если не видит рядом с нами постоянного партнера. Это могут быть как близкие люди, так и друзья, которые не совсем понимают, какой разрушающий эффект оказывают, просто высказываясь о вашей сексуальной жизни, к которой они сами не имеют никакого отношения. Вместе с неуверенностью приходит дополнительный стресс и развивается тревожность, в такой обстановке налаживать интимную жизнь максимально непросто.

Появляется дискомфорт

Застой в сексуальной жизни определенным образом сказывается на физиологии. Так, длительное отсутствие секса может привести к тому, что как только вы найдете подходящего партнера, у вас могут возникнуть проблемы во время самого процесса, так как тело отвыкло от подобного обращения и в первое время вы можете ощущать дискомфорт и даже боль. Многие женщины спешат обратиться к специалисту, считая, что все дело в развивающихся болезнях, хотя на самом деле стоит лишь подождать какое-то время, пока ваш организм снова войдет в активный сексуальный режим, тогда и дискомфорт исчезнет из вашей жизни.

Проблемы с партнером