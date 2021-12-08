Как полюбить себя и укрепить самооценку

Любовь к себе — важнейший внутренний ресурс. Она совершенно необходима для того, чтобы принимать себя безусловно и разрешать себе делать выбор. Как ни странно, любить и принимать себя без внутренней критики умеют далеко не все. Как же развить в себе этот навык?

Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

Любовь к себе — наш ежедневный выбор. В то время как мы уделяем время своему здоровью, телу, общению с близкими нам людьми, труду, либо же отдыху, мы проявляем любовь. Она распространяется на все сферы жизнедеятельности, вопрос только в том, как сделать правильный выбор и встать на путь проявления заботы о себе? Специально для читательниц WMJ.ru. певица, блогер и основательница онлайн-школ в Instagram «РАКЕТА» Ольга Стукалова рассказала о пяти практиках, которые помогут самосовершенствоваться и научиться любить себя.

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Ольга Стукалова Певица, блогер и основательница онлайн-школ в Instagram «РАКЕТА»

Список «30 радостных событий»

Возьмите лист бумаги или откройте записную книжку Вашего телефона, выписывая все те события или действия, которые вас радуют, вдохновляют, дают вам энергию, ресурсы и силы. Это, как правило, могут быть как материальные, так и нематериальные желания. Например: полежать в ванной, прогуляться по улице, принять душ, отправиться в путешествие, сходить в театр, потанцевать, спеть песню, послушать музыку, практиковать медитацию, посмотреть фильм, обнять мужа и т.д. Выписывайте абсолютно все, что приходит на ум, все действия, которые не требуют больших денежных или временных ресурсов — все, что можно было бы просто взять и сделать прямо сейчас для того, чтобы поднять себе настроение.

Не забывайте выполнять по одному пункту из списка ежедневно. Встречая утро, задавайте себе установку: «сегодня я приму ванну», либо «текущий день я хочу посвятить моему любимому хобби» и т.д. Данная эффективная практика поможет уравновесить эмоциональное состояние, ведь когда вы не в духе, вам грустно или же одолевает жуткая усталость, стоит только открыть список «радостных событий» и выбрать оттуда то, что доступно к исполнению.

Медитации

Старайтесь практиковать медитации каждый день. Существует немало специальных методик, которые максимально просто и доступно помогут погрузиться в нужное для вас состояние, — их легко найти в интернете. Медитацией может быть и простое замедление: попробуйте отложить свой телефон, посмотрите по сторонам и понаблюдайте за пространством, в котором Вы находитесь, прислушайтесь к звукам как вблизи, так и вдалеке от вас или же просто закройте глаза и попытайтесь прислушаться к своему дыханию. С дыхания и наблюдения за ним начинается практически любая медитативная практика.

Также существуют и тематические практики: медитация «Любовь к себе», «Денежное мышление», медитация благодарности и др. Нужно только попробовать и найти именно то, что поможет вам замедлиться, проявить любовь к себе, выключить беспокойные мозг и ум, провоцирующие тревожность.

Практика «Я люблю себя»

В рамках практики требуется как можно чаще говорить себе: «Я тебя люблю», «Я горжусь тобой, …. (ваше имя)», «Я у тебя есть», «Я с тобой», поглаживая себя по голове, рукам или другим частям тела.

Согласитесь, что многим из нас в детстве не хватало родительской любви и заботы. Как бы сильно нас ни любили, ее всегда будет мало, поэтому нужно учиться давать ее себе самостоятельно. Когда проходите мимо зеркала, думайте о себе, хвалите себя и не забывайте проговаривать это вслух. Самый главный человек, которого нужно любить, отражается в зеркале. Главная задача - как можно чаще говорить себе о любви.

Практика благодарности

Благодарность спасает душу, притягивает хорошее — всё то, за что мы благодарим, поэтому так важно и нужно на регулярной основе вести дневник благодарности каждому дню. Это могут быть константы: я благодарна за своё красивое тело, за свое здоровье, за своего мужа, за здоровых родителей, за своих детей, за конкретные ситуации, которые произошли в течение дня, за солнечную погоду, улыбки людей, выписав не менее десяти пунктов. Данная практика позволит поднять энергию, улучшить общее состояние, снять усталость и научить концентрироваться на положительных эмоциях, делая акцент только на плюсах, а не на минусах.

Дневник побед

Каждый день попробуйте находить для себя то, за что вы можете себя похвалить. Прописывайте пункты, почему вы — молодец. Например: сегодня успела сделать все дела, не проспала, приготовила завтрак, красиво оделась и т.д. Победы могут быть как большими, так и совсем маленькими. Если каждый день напоминать себе о достигнутом, вы заметите, что дни станут более радостными, а вы — более уверенными в себе. Дело в том, что когда ты любишь себя, тебе не нужна поддержка извне, ты перестаешь ожидать ее от родителей или от посторонних людей, ты знаешь, что ты есть сам у себя.