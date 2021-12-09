Что происходит с людьми из-за пандемии: разбираемся с психиатром

Пандемия коронавируса стала настоящей проверкой на прочность. Помимо решения обыденных бытовых вопросов на плечи многих людей легли проблемы, связанные с конфликтами в отношениях и разводами в семьях, низким материальным достатком и безработицей. Еще больше накаляют ситуацию ограничения, связанные с COVID-19: самоизоляция, ежедневный масочный режим, QR-коды и ПЦР-тесты. «Рамблер» поговорил с врачом-психиатром, специалистом по работе с подсознанием Вероникой Сысоевой и выяснил, что происходит с людьми в этот непростой период.

Фото: Кадр из фильма "Это развод!" Кадр из фильма "Это развод!"

Все чаще в новостях появляются сообщения о драках из-за масочного режима и соблюдения санитарных мер. Это говорит о том, что эмоциональное состояние людей находится на грани срыва и любой раздражающий фактор может легко вывести их из себя, приводя к плачевным последствиям, а порой и точке невозврата. Ведь стресс, как лакмусовая бумажка, запускает внутренние процессы, к которым есть генетическая предрасположенность. Так, люди с нестабильным эмоциональным состоянием, в первую очередь, находятся в зоне риска дебюта или обострения психических расстройств.

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Что произошло с людьми за два года пандемии?

Людям не хватает свободы, как глотка свежего воздуха. Жесткие ограничения по любым вопросам воспринимаются в штыки, вызывая бурную эмоциональную реакцию и агрессию, что мешает выстраивать адекватные коммуникации. Все больше людей обращаются за помощью к психологам, психотерапевтам и врачам-психиатрам (кстати, многие в период пандемии обратились к специалистам впервые). Но далеко не все осознают тяжесть своего эмоционального состояния, а кто-то пытается справляться самостоятельно. Материальные трудности также ограничивают возможности обратиться к профессионалам, а в случаях, когда показана госпитализация в психиатрический стационар, не все готовы оставить работу и потерять финансовый доход.

Как человечество раньше справлялось с глобальными затяжными планетарными проблемами?

Люди объединялись, поддерживали и помогали друг другу, верили в бога, а также в наилучший исход любой ситуации. Это работало как групповая психотерапия, давало силы двигаться дальше, поднимало дух и создавало оптимистический настрой. Происходило смещение внимания с глобальной проблемы на человеческие отношения между друг другом, бескорыстную помощь и ценность друг друга. Но сейчас совсем другое время, каждый сам за себя. В связи с этим многим становится еще сложнее справляться с трудностями.

Что обычно стоит за верой в мировой заговор?

В первую очередь, нежелание брать ответственность за свою жизнь и полученные результаты. Людям гораздо проще обвинить сильных мира сего, нежели начать самостоятельно двигаться в выбранном направлении. Убеждение, что «кто-то управляет моей жизнью и мне должен» совершенно неэффективно и ведет в никуда. И, конечно, в таких случаях необходима работа над собой самостоятельно или с психотерапевтом, а в отдельных состояниях людям нужна помощь врача-психиатра.

Как снижать тревожность и бороться с ощущением безысходности?

Обратите внимание на простые методы, которые помогают именно вам и включите их в расписание в качестве ежедневных практик. К ним относятся умеренные физические нагрузки, быстрая ходьба, йога, растяжка, дыхательные практики с задержкой дыхания, медитации и многие другие. Огромное количество практик можно найти в интернете в бесплатном доступе и выбрать то, что вам по душе. Каждому подходит разное, ваша задача определить, что именно купирует тревогу именно у вас. А некоторым достаточно выпить вкусный чай, поговорить, провести время с близкими и состояние меняется на глазах в лучшую сторону.

Что делать, учитывая ситуацию, в которой находится весь мир? Как помочь себе и близким?