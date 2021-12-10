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1 час назад

Какие знаки зодиака ненавидят Новый год

Новый год – то время, когда можно кутить от души и очень долго ругать себя утром первого января за все, что было сделано, сказано и выпито. Но далеко не у всех этот праздник вызывает теплые чувства. Кто-то его на дух не переносит. Например, вот эти знаки зодиака.

Какие знаки зодиака ненавидят Новый год
Фото: Кадр из фильма "Плохой Санта"Кадр из фильма "Плохой Санта"

Козерог

Новогоднее убранство Козерогу нравится, но вот сам праздник – такая пакость. Это же нужно в Новый год вливать в себя столько алкоголя, сколько влезет, запихивать в рот курицу с картошкой, разношерстные салаты, да еще и холодец. А после – не работать почти две недели. И чем, скажете, заниматься? Веселиться все девять дней? Нет уж, лучше пить винишко и грустить о работе.

Рак

Новый год Рак терпеть не может сразу по трем причинам: первая – нарезать тазики салатов, вторая – собирать всю семью, которая собираться ну очень не хочет, третья – контролировать, чтобы никто не перепил лишнего и не ушел в астрал. Хотя, обычно, Рак уже на стадии готовки вливает в себя парочку бокальчиков полусладкого и очень весело и задорно встречает Новый год, забив на все и всех.

Лев

Как это все будут смотреть на фейерверки, когда рядом будет стоять такая красота, как Львица? Как это все будут слушать Владимира Владимировича, когда Львица такие байки травить может? Вот-вот, красотке этот праздник явно не по душе. Но зато до двенадцати часов, пока все трезвые, можно увести кого-то от жены, ввязаться в интриги (ладно, самому сплести интриги), а еще сплясать такой стриптиз, что потом гости долго не развидят. Но Львице провернуть все это редко удается, потому что пока она причесывает гриву, наступает второе января.

Весы

Новый год для Весов – невыносимый праздник. Нужно выбрать, какое платьишко надеть, в каких туфлях плясать (при этом ноги не сломать) и какую прическу делать – и на все про все всего год, потому что думать об этом Весы начинает с января. Мы уже не говорим о столе и украшении елки – тут Весы еще больше голову ломают. Поэтому к Новому году красотка схватит нервный приступ и залечит его шампанским где-то у любимой подруги.

Психология,
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