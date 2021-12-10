Какие знаки зодиака ненавидят Новый год

Новый год – то время, когда можно кутить от души и очень долго ругать себя утром первого января за все, что было сделано, сказано и выпито. Но далеко не у всех этот праздник вызывает теплые чувства. Кто-то его на дух не переносит. Например, вот эти знаки зодиака.

Фото: Кадр из фильма "Плохой Санта" Кадр из фильма "Плохой Санта"

Козерог

Новогоднее убранство Козерогу нравится, но вот сам праздник – такая пакость. Это же нужно в Новый год вливать в себя столько алкоголя, сколько влезет, запихивать в рот курицу с картошкой, разношерстные салаты, да еще и холодец. А после – не работать почти две недели. И чем, скажете, заниматься? Веселиться все девять дней? Нет уж, лучше пить винишко и грустить о работе.

Рак

Новый год Рак терпеть не может сразу по трем причинам: первая – нарезать тазики салатов, вторая – собирать всю семью, которая собираться ну очень не хочет, третья – контролировать, чтобы никто не перепил лишнего и не ушел в астрал. Хотя, обычно, Рак уже на стадии готовки вливает в себя парочку бокальчиков полусладкого и очень весело и задорно встречает Новый год, забив на все и всех.

Лев

Как это все будут смотреть на фейерверки, когда рядом будет стоять такая красота, как Львица? Как это все будут слушать Владимира Владимировича, когда Львица такие байки травить может? Вот-вот, красотке этот праздник явно не по душе. Но зато до двенадцати часов, пока все трезвые, можно увести кого-то от жены, ввязаться в интриги (ладно, самому сплести интриги), а еще сплясать такой стриптиз, что потом гости долго не развидят. Но Львице провернуть все это редко удается, потому что пока она причесывает гриву, наступает второе января.

Весы