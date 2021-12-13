Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница Индии Харнааз Сандху (Harnaaz Sandhu) выиграла в семидесятом, юбилейном конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Universe), пишет PhilStar Global.

Фото: Instagram Instagram

21-летняя девушка стала победительницей состязания, прошедшего в городе Эйлат в Израиле. Она — третья гражданка Индии, удостоенная этого титула за все время существования конкурса красоты.

Сандху работает администратором, в свободное время она подрабатывает моделью и актрисой. Кроме того, девушка занимается общественной деятельностью и выступает за расширение прав женщин. Модель интересуется проектами в сфере защиты окружающей среды и является сторонницей ограничения выбросов углекислого газа.

По данным издания Insider, ведущий конкурса, комик Стив Харли (Steve Harley) сразу после объявления имени обладательницы короны обратился к ней с просьбой помяукать. Сандху заявила, что умеет подражать животным и продемонстрировала это публике.