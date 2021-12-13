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1 час назад

Чек-лист: что нужно успеть сделать до Нового года

До Нового года осталось чуть меньше 20 дней, а значит время готовиться к праздникам, покупать подарки и создавать себе настроение. «Рамблер» составил список дел, которые стоит успеть до 31 декабря.

Чек-лист: что нужно успеть сделать до Нового года
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"
  • Украсить дом к праздникам и поставить елку – в помощники берите членов семьи.
  • Сварить с друзьями глинтвейн или испечь имбирное печенье (можно и совместить).
  • Выбраться за город – в компанию берите друзей или близких родственников.
  • Сходить на каток и погулять по вечернему городу. Не забудьте теплые варежки.
  • Посидеть в уютном кафе в любимом свитере с кружкой горячего какао.
  • Организуйте праздничную фотосессию. Кстати, необязательно ограничиваться однотипными студиями: украшенные забегаловки, улицы города в новогодних огнях и праздничные ярмарки - идеальные локации для атмосферных снимков.
  • Покататься на тюбингах (если позволяет погода, разумеется).
  • Подвести итоги 2021 года и составить план-карту на 2022 год.
  • Провести генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей и очистить пространство для новых.
  • Спланировать расходы и отдать по возможности все долги и чужие вещи.
  • Составить новогодний плейлист и список фильмов и сериалов, обязательных к просмотру в ближайшие дни.
  • Подготовить подарки и решить где, как и с кем будете встречать Новый год.
  • Записаться на бьюти-процедуры и выбрать образ на новогоднюю ночь.
  • Расслабиться, насладиться предпраздничной суматохой, а еще простить и отпустить.
Психология,
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