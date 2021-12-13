Чек-лист: что нужно успеть сделать до Нового года

До Нового года осталось чуть меньше 20 дней, а значит время готовиться к праздникам, покупать подарки и создавать себе настроение. «Рамблер» составил список дел, которые стоит успеть до 31 декабря.
Фото: Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"Кадр из фильма "Дневник Бриджет Джонс"
Украсить дом к праздникам и поставить елку – в помощники берите членов семьи.
Сварить с друзьями глинтвейн или испечь имбирное печенье (можно и совместить).
Выбраться за город – в компанию берите друзей или близких родственников.
Сходить на каток и погулять по вечернему городу. Не забудьте теплые варежки.
Посидеть в уютном кафе в любимом свитере с кружкой горячего какао.
Организуйте праздничную фотосессию. Кстати, необязательно ограничиваться однотипными студиями: украшенные забегаловки, улицы города в новогодних огнях и праздничные ярмарки - идеальные локации для атмосферных снимков.
Покататься на тюбингах (если позволяет погода, разумеется).
Подвести итоги 2021 года и составить план-карту на 2022 год.
Провести генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей и очистить пространство для новых.
Спланировать расходы и отдать по возможности все долги и чужие вещи.
Составить новогодний плейлист и список фильмов и сериалов, обязательных к просмотру в ближайшие дни.
Подготовить подарки и решить где, как и с кем будете встречать Новый год.
Записаться на бьюти-процедуры и выбрать образ на новогоднюю ночь.
Расслабиться, насладиться предпраздничной суматохой, а еще простить и отпустить.