Нарциссы: как их распознать и вовремя сбежать

Тема нового выпуска — люди-нарциссы. Наверняка все вы так или иначе слышали этот термин — нарциссическое расстройство личности.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы обсудили, кто же такой настоящий нарцисс на самом деле, как его распознать, как себя с ним вести и — чуть ли не самое главное — как от него уйти, ведь окончательно расстаться с нарциссом чаще всего очень и очень непросто.

Что обсуждаем

Героиня выпуска шесть лет назад развелась с бывшим мужем, построила новую семью, родила ребенка и переехала в другую страну. Но все это время женщина не может забыть экс-возлюбленного и каждый раз ищет повода с ним встретиться:

"В одну из наших встреч он предложил вернуть все назад. Я была готова снова броситься в этот омут. Но здравый смысл меня остановил. Совсем недавно мы снова встретились. Он снова пел о любви".

Из-за сильной привязанности героиня не может строить свою настоящую жизнь, однако головой она понимает, что ее бывший супруг причинил ей много боли и не стоит к нему возвращаться.

Коротко о главном

0:50 История героини.

3:15 Быстрое развитие отношений. О чем это.

5:00 Не могу забыть спустя много лет. Почему люди продолжают «встречаться» после расставания.

6:10 Сколько нужно времени, чтобы отпустить созависимые отношения. Почему лучше не видеться с бывшим.

8:15 Гормоны и сенсорика: типы привязанностей.

9:05 Как нарцисс относится к женщинам.

12:30 Эмоциональная депривация. Как отношения с нарциссом влияют на всю жизнь человека.

14:10 Почему нарциссы так привязывают к себе. Раскачка психики: наказание и поощрение.

17:08 Страх потери контакта. Заслуживание любви. Почему человек не может постоянно испытывать эмоции в нормальных отношениях.

19:00 Кто чаще попадается на нарциссов. Группы риска.

21:35 Как окончательно разорвать отношения с нарциссом.

24:10 Что делать, если нарцисса и его жертву связывает ребенок.

28:55 Почему мужчин-нарциссов больше, чем женщин-нарциссов. Как это связано с историей России.

31:50 Нарциссизм передается по наследству?

33:15 Как сразу вычислить нарцисса. Основные признаки.

45:45 Как нарцисс относится к себе. Может ли он измениться.

48:00 Правила коммуникации с нарциссами.

55:30 Итоги выпуска.

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