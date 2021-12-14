Что успешная женщина не приемлет в отношениях

Безусловно, когда люди любят друг друга без жертвенности просто не обойтись, но во всем есть грань разумного. Не нужно относиться к любви, как к игре в, которой человек идет вслепую на всякого рода риски, изо всех сил стараясь сохранить эти отношения. Отношения нужно рассматривать, как взлёт своих возможностей, ведь любовь может дать человеку очень многое. Главное помнить, что в отношениях есть неприемлемые вещи.

Фото: Кадр из фильма «Один день» Кадр из фильма «Один день»

Практические все деловые леди, знающие себе истинную цену, не приемлют в отношениях многие вещи.

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1. Неуважение

Независимая женщина превыше всего ценит уважение. Она всегда замечает, как мужчина общается не только с ней, но и с другими людьми, и при малейших признаках неуважительного поведения предпочитает разорвать отношения.

2. Разрушение личных границ

Независимые и сильные женщины никогда не поддаются манипуляциям. Они точно знают, когда сказать «нет». Если вы делаете только то, что хотите, не принимая во внимание ее предпочтения, то тем самым нарушаете свободу и независимость возлюбленной. Такое поведение приведет к напряжению в романтических отношениях и со временем окончательно их разрушит.

3. Равнодушие

Успешной женщине есть чем поделиться — она успела накопить и серьезные знания, и достойный опыт. Если равнодушно относиться к этому, отказываясь прислушиваться к тому, что она говорит, такие действия могут отрицательно сказаться на романтических отношениях.

4. Обесценивание

У сильной и независимой женщины всегда имеется масса целей и желаний. Она много работает над тем, чтобы осуществить свои мечты. Но если вы попытаетесь обесценить ее амбициозные планы, скорее всего, это приведет к разрушению романтических отношений. Для бизнес-вумен общение со всеми, кто ее подавляет и обесценивает, моментально становится токсичным. Терпеть такое она не станет.

5. Тотальный контроль

Сильная и независимая женщина ценит равноправные отношения. Не стоит относиться к этому желанию пренебрежительно: она никогда не станет подчиняться другому человеку, который пытается ограничить ее свободу.

6. Запрет на выражение чувств

Важно, чтобы оба партнера выражали свою любовь и действиями, и словами. Сильная женщина может выглядеть строгой, а иногда даже суровой, но ей тоже хочется нежности и комплиментов. Если не говорить ей теплых слов и холодно встречать открытое выражение ее чувств, это способно разрушить даже самый перспективный союз.

7. Ложь и обман