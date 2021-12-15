6 новогодних фобий

Существует сразу несколько официально признанных фобий, которые могут нагнать человека в праздники.

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Психологи перечисляют как минимум пять страхов, связанных с новогодними торжествами.

Хионофобия (боязнь снега) развивается, например, у тех, кто в детстве был травмирован в снегу: упал или попал в дорожно-транспортное происшествие. Также она связана с боязнью яркого света. Таким людям трудно заниматься зимними видами спорта и даже видеть падающий снег.

Доронофобия — это страх открывать подарки от малознакомых или неприятных людей. Вдруг там прячется что-то опасное?

Номофобия — боязнь неработающего мобильного телефона. Когда в путешествии пропадает связь или разговор за праздничным столом не предполагает отвлекания на мобильный, человека тревожит именно она.

Криофобия — страх перед сильным холодом, свойственен людям, живущим в регионах с длинными и суровыми зимами. Такие люди не раз видели печальные последствия обморожений и стремятся избежать такой участи. Еще один страх — педофобия. Это паническая боязнь детей любого возраста, их смеха, криков, игр, вопросов.