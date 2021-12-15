Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
17 минут назад

6 новогодних фобий

Существует сразу несколько официально признанных фобий, которые могут нагнать человека в праздники.

6 новогодних фобий
Фото: DepositphotosDepositphotos

Психологи перечисляют как минимум пять страхов, связанных с новогодними торжествами.

Хионофобия (боязнь снега) развивается, например, у тех, кто в детстве был травмирован в снегу: упал или попал в дорожно-транспортное происшествие. Также она связана с боязнью яркого света. Таким людям трудно заниматься зимними видами спорта и даже видеть падающий снег.

Доронофобия — это страх открывать подарки от малознакомых или неприятных людей. Вдруг там прячется что-то опасное?

Номофобия — боязнь неработающего мобильного телефона. Когда в путешествии пропадает связь или разговор за праздничным столом не предполагает отвлекания на мобильный, человека тревожит именно она.

Криофобия — страх перед сильным холодом, свойственен людям, живущим в регионах с длинными и суровыми зимами. Такие люди не раз видели печальные последствия обморожений и стремятся избежать такой участи. Еще один страх — педофобия. Это паническая боязнь детей любого возраста, их смеха, криков, игр, вопросов.

И, наконец, фобия с трудным названием — иповлопсихофобия. Люди с этим страхом боятся фотографироваться, а ведь в новогодние праздники съемки — обычное дело.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители