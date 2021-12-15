Как распознать жадного мужчину: 7 тревожных сигналов

Кто и за что платит – вопрос, который часто становится камнем преткновения в начале отношений. Если одни девушки в этом плане полагаются исключительно на себя, другие рассчитывают на щедрость избранника. «Рамблер» поговорил с психологом и автором книги «Девушка на выданье» Тати Салимовой и узнал, какие семь тревожных сигналов указывают на жадного мужчину и как понять, чего от него ожидать в отношениях.

Фото: Кадр из сериала «Чак» Кадр из сериала «Чак»

Прогуляемся?

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На первом свидании он предлагает погулять в парке или посидеть в машине. Зачем тратить деньги на девушку, перспективы общения с которой не ясны? А вдруг она слишком много хочет или мало зарабатывает, и ему придется полностью обеспечивать ее, а он не готов брать такую ношу на себя.

50/50

На первое свидание вы отправились в ресторан, но когда официант принес счет, кавалер предложил заплатить пополам. Жадный мужчина убежден, что вкладываться нужно поровну. Или ему вкладываться вообще не обязательно.

Они за работу зарплату получают

Чаевые — это 10-15% от счета, вполне доступная сумма, если вы не отдали месячный оклад за один ужин. Но если мужчина не оставляет на чай, еще и мотивируя тем, что официант и так получит зарплату за свою работу, то это говорит о том, что кавалер в целом скуп. И по отношению к избраннице он, скорее всего, тоже не будет щедр.

Через дорогу дешевле

Однажды ученица рассказала мне, как чудесным декабрьским днем она согласилась прогуляться с парнем, с которым познакомилась накануне. Примерно через час она захотела зайти в кафе, выпить кофе и согреться. А кавалер предложил не спешить и поискать место с более низкими ценами или посмотреть, в каких заведениях поблизости есть акции.

Всем только деньги от меня нужны!

Он рассказывает о своих бывших, которым нужны были только его деньги, и о том, как он хочет чистых отношений, где девушка любила бы именно его, а не его кошелек (каким бы он ни был).

На хорошую работу берут только по блату

Хорошую работу сейчас не найти; все теплые места можно занять только по знакомству; платят мало, зато стабильно — позиция маленького мальчика, а не мужчины. Взрослый здоровый человек в состоянии заработать себе на жизнь и закрыть все свои потребности. Находясь в позиции жертвы, сложно нести ответственность за себя, и тем более, за свою женщину. Поэтому если мужчина считает, что он самый лучший, а весь мир к нему несправедлив, то в отношениях его избранница станет для него мамой, которая, скорее всего, будет еще и содержать его.

Не в деньгах счастье

Конечно, люди с миллиардами на счетах могут быть глубоко несчастны, но согласитесь, поводов огорчаться куда больше, когда за квартиру нечем платить и две недели приходится питаться только гречкой. Поэтому товарищи, которые считают, что не в деньгах счастье, обычно просто ленятся, а не стараются обеспечить себе комфортный уровень жизни.