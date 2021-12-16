5 причин, по которым вы не можете заработать

Все вокруг получают новые должности и увеличивают доход, а вы как будто топчетесь на месте уже много лет? «Рамблер» поговорил с психологом Тати Салимовой и выяснил, какие убеждения мешают пробить финансовый потолок.

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Мне не хватит денег

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Боитесь, что деньги закончатся и вы не сможете больше заработать, поэтому ущемляете себя во всем, пытаясь отложить как можно больше. Тут важно понять — денег хватит всем! Мир полон возможностей, просто нужно научиться их видеть и брать. Если вы сосредоточены на том, как сэкономить, то и фокус вашего внимания направлен на сохранение денег, а не на их приумножение, и все возможности, которые буквально находятся рядом, вы просто не замечаете.

Я не имею права на ошибку

Это убеждение прочно сидит в головах у тех, кого в детстве ругали за ошибки. Такие люди не рискуют, потому что риск — это опасность. А все задачи решают привычными и безопасными способами, потому что знают, что так правильно, и их никто не отругает. Но ошибки — это опыт. А опыт необходим для роста и развития. И если вы не будете рисковать и набивать шишки, вы не сможете продвинуться вперед, в том числе, и в финансовом плане.

Я сама

Часто встречаются женщины, которые хотят быть слишком самостоятельными, предпочитают работать по 15 часов в сутки, чтобы все держать под личным контролем, хотя часть задач можно делегировать подчиненным или подрядчикам, а с некоторыми вопросами готов помочь мужчина. Каждый должен выполнять свою работу. И всегда найдется человек, который выполнит поставленную задачу так же хорошо, как и вы. Нужно научиться правильно распределять обязанности и контролировать их выполнение, а не делать все самостоятельно. Освободившееся время можно посвятить новым проектам и добиться лучших результатов.

Я недостаточно умна

Сейчас есть возможность изучить любую сферу деятельности за довольно короткий срок. В данном случае проблема якобы недостаточных знаний заключается в низкой самооценке и нелюбви к себе. А зачем нам хорошо обеспечивать человека, которого мы не любим?

Чтобы хорошо зарабатывать, нужно тяжело работать