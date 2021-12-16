Психолог дал советы людям с эмоциональным выгоранием

Экзистенциальный психотерапевт, кандидат психологических наук Федор Осипов в разговоре с «Лентой.ру» дал советы людям с эмоциональным выгоранием. Ранее, согласно опросу, его признаки обнаружили у себя 75 процентов россиян. По мнению психолога, важно понимать, для чего человек работает.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Принятие

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С эмоциональным выгоранием не стоит бороться, так как сила действия рождает силу противодействия, нужно учится с ним жить и начать с принятия того, что вы в точке безысходности, отметил психотерапевт.

Режим энергосбережения

Затем следует честно посмотреть на себя и поговорить с собой о том, из-за чего это происходит, посоветовал Осипов. «То есть с чем это связано: с нестабильностью, с общей обстановкой, в связи с вирусом, с тем, что человек перегружен информацией, которую он получает из СМИ, по телевизору, через гаджеты? — рассказал психотерапевт. — То есть стараться максимально включить режим энергосбережения».

Радуем себя

Осипов рекомендовал стараться ежедневно радовать себя какими-то мелочами и спонтанными подарками, а также покупками, которые человек откладывает на завтра. «Например, есть задумка купить дорогой компьютер, за него нужно заплатить порядка 150 тысяч рублей. Если человек не может сейчас его купить, но мечтает о нем, то лучше здесь и сейчас купить себе что-то более скромное, чтобы как-то поддержать себя», — рассказал психотерапевт. В таких случаях всегда стоит соразмерять свои силы, ведь дорогие покупки требуют сильного напряжения, а кредиты приводят к еще большему эмоциональному, физическому и психическому выгоранию, отметил он.

Цели на работе

Чтобы не сталкиваться с эмоциональным выгоранием на работе, человеку важно понимать, какие цели он преследует, рассказал Осипов, например, что он зарабатывает деньги на перспективу, финансовую подушку безопасности, для отдыха или личного комфорта.

«Если человек принимает работу как некую систему, в которую он попадает и не понимает, для чего он там, то, естественно, у него будет выгорание. Когда учительница приходит в школу, и ей кажется, что она переделает и перевоспитает какого-то ребенка, — это изначально ее провал. Если она не принимает детей и себя, прежде всего, такой, какая есть, пытается переучить в детях то, что не принимает в себе, или то, что ей не нравится, тоже эмоциональное выгорание. Так во всех отраслях»,