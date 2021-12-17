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1 час назад

Почему даже после расставания женщина продолжает заботиться о бывшем

Даже после расставания некоторые представительницы прекрасного пола не оставляют бывших возлюбленных, а активно учувствуют в их жизни. По мнению психолога Елены Русиновой, женская психика устроена так, что в отношениях ей важно принадлежать мужчине, между тем последние не воспринимают себя и спутницу как единое целое.

Почему даже после расставания женщина продолжает заботиться о бывшем
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как сообщает специалист в беседе с «Пятым каналом», подобная модель поведения закладывается в голову каждой девочки еще в детстве, ведь их нигде не учат быть женщиной, зато позволяют играть в дочки-матери. В последствии уход за куклами перепрофилируется и распространяется на младших братьев или сестер, домашних животных, в то же время ожидая одобрения.

С возрастом девушка все также ждет похвалы, только уже от своего любимого. Для этого она старается заботиться о нем, но иногда это рвение перерастает в гиперопеку, а вторая мамочка мужчине не нужна.

«Мужчина рядом с собой хочет иметь не мать, а женщину»,

— заявила психолог.

При чем забота со стороны некоторых особ не прекращается даже после расставания и совершает большую ошибку. Почему так происходит, объяснила Елена Русинова. В первую очередь женщине кажется, что бывший не способен существовать без нее, и вообще якобы она всегда знает как ему будет лучше. В другом случае, окружая своим вниманием, представительницы прекрасного пола рассчитывают возобновить отношения.

Также причина может скрываться в страхе женщины перед одиночеством и новыми отношениями, тогда забота обеспечивает некий комфорт.

«В любом случае такая женщина оказывается нереализованной ни в личностном плане, ни как жена, ни как женщина и, тратя много энергии на такие фантомные отношения, она не может добиться в жизни ничего нового, интересного для себя и снова быть счастливой»,

— заключила Русинова.

Психология,
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