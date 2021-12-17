Реально ли женщине открыть бизнес и выжить

Тема женского бизнеса стала очень популярна в последнее время. Социальная повестка изменилась и все резко начали высчитывать, какой процент женщин работает на высоких должностях, как женщины справляются с предпринимательством и с мужчинами. Предприниматель, основатель международного образовательного стартапа, эксперт в области построения карьеры Мила Семешкина рассказала о лидерских качества и гендерной дискриминации.

Фото: Кадр из фильма «Предложение» Кадр из фильма «Предложение»

Женщины работают лучше

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Начнем с того, что девочки учатся гораздо лучше парней, в университет тоже чаще поступают девочки. Но потом они создают семьи, заводят детей и выходят из карьерной гонки. Так было у всех поколений до нас. Во многом именно по этой причине нобелевских лауреатов мужчин более 90%.

Но время меняется, строгие патриархальные установки уходят на задний план. Женщины стали придерживаться концепции осознанного материнства, когда они самостоятельно или в ходе диалога с партнером определяют период благоприятный для беременности, готовятся к ней и не проседают в карьере. Это позволяет бывшим отличницам становиться топ-менеджерами крупных компаний.

Я убеждена, что женщины сильнее мужчин и более трудоспособны и морально женщины превосходят мужчин, наша природа устроена так, что мы будем стараться во имя себя и своего потомства. Поэтому разговоры о том, какие мужчины и какие женщины я не очень люблю. Когда вы встречаетесь на бизнес-встрече, вы не общаетесь как мужчина и женщина. Вы либо партнеры, либо конкуренты, здесь главное профессионализм.

Кадр из фильма «Опасный бизнес»

Опыт дискриминации

Мое мнение такое – бизнесу в 2021 году абсолютно все равно женщина ты или мужчина. У всех успешных бизнесов есть нечто общее и это не половая принадлежность основателя. Важно то, какие ценности вы транслируете, как работаете с людьми и как устроены все процессы в компании.

Но не думайте, что я не сталкивалась с неравенством. Сильнее всего дискриминацию я ощущала, когда была топ-менеджером крупной фирмы. Меня просили одеваться закрыто и очень сдержанно, чтобы не привлекать к себе внимание мужчин на деловых переговорах. При этом, стоит отметить, что я – настоящий профи в коммуникациях и на встречах была незаменима. Поэтому подобные замечания в тот момент казались мне оскорбительными.

Неужели я должна нести ответственность за то, что я блондинка с голубыми глазами? Да, я не вписываюсь в стереотип о злостной бизнес-вумен в сером пиджаке. Я люблю моду и мне приятно выглядеть ухоженно, почему я должна думать, как и кто меня оценит. Ведь важны исключительно мои профессиональные навыки.

Но это было давно. Тогда у меня было меньше опыта, и многое могло задеть мои чувства. Сейчас же – это моя сила, предельная женственность снаружи и терминатор внутри. Но и стереотипов стало меньше, скажу честно. Женщина сейчас абсолютно равный партнер. Практически во всех странах мира, женщина может реализовать свой потенциал.

Лидерство в гармонии

Хороший лидер – это тот человек, который несет ответственность за свое состояние. Поэтому мой совет – прислушиваться к зову сердца, оценивать риски и медленными шажками двигаться вперед без страха ошибиться. Для того, чтобы быть женщиной-лидером, не обязательно становиться руководителем. Вы можете быть лидером своей команды, комьюнити, семьи.

Для меня расцвет женского лидерства наступит не тогда, когда на всей земле на законодательном уровне закрепят равенство полов во всех сферах жизни. А когда каждая женщина придет к тому, что для успеха ей не нужно подстраиваться под субъективные условия и токсичную корпоративную культуру.

Можно быть ухоженной, оставаться заботливой мамой, прекрасной женой и одновременно возглавлять целую трансатлантическую корпорацию. Лидер умеет делегировать, поэтому важно, чтобы женщина не несла на себе гнет «женских» обязанностей.

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»

Совет: как девушке открыть свой бизнес

Никогда не забывайте про свои желания и про самореализацию. Дети вырастут и уйдут в свою жизнь, муж может вас в любой момент оставить, дорогие сумки и платья надоест покупать, а вот развитие собственного потенциала – это вещь вечная. Поэтому первый шаг состоит в том, чтобы вы ставили себе цели, мечтали по-крупному и не боялись этого.

Далее нужно ответить себе на вопрос, чем я люблю заниматься и во что я готова инвестировать все свое время. Затем нужно понять, как стать в этом деле лучшей. Приготовьтесь много учиться, практиковать и посвящать новому проекту большую часть своего времени.

Далее придется рассчитать прибыль своего предприятия. Не будем забывать, что бизнес – это не только большие возможности, но и большие риски. У редкого предпринимателя на старте есть большой капитал, поэтому придется самостоятельно изучить поле деятельности и начать работу. Не бойтесь обмениваться опытом и спрашивать советы у «старших» товарищей.