Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+14° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Королевы вечеринок по знаку зодиака

Совсем скоро Новый год, и пора разобраться – кто умеет веселиться так, что весь девятиэтажный дом ходуном ходит. И если вам будет скучно на этих выходных, отправляйтесь именно к ним – с ними точно не соскучишься.

Королевы вечеринок по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "В активном поиске"Кадр из фильма "В активном поиске"

Телец

Красотке-Тельцу вообще по барабану, где она и с кем – если тут наливают и включают громкую музыку, она танцует без задних ног и знакомится со всеми подряд и всех подряд. Именно с этой новоиспеченной шайкой-лейкой она идет штурмовать новые бары и клубы. Не удивляйтесь, если на утро не поймете, где проснулись – главное, что в России. Уже и за это спасибо.

Рак

По какой-то причине все думают, что у Рака панцирь и печень не хитиновые, а мягкие и нежные. Не тут-то было – Рак может кутить всю ночь, а потом еще несколько суток кряду. При этом она все это время будет стоять на своих пяти парах ходильных ног и рассказывать байки на любой вкус. Всем бы так.

Лев

Возможно, Львица не веселится как Телец, и не пьет как Рак, но приковывать к себе внимание она умеет. А когда на нее все смотрят, тогда и начинается шоу с плясками, стриптизом, табором цыган и ручными медведями – все это Львица для вас приготовила. Истинная королева вечеринок!

Близнецы

Какой же список тусовщиц без Близнеца. Она научилась оттягиваться еще в садике, а в школе поняла, что если вместо молока пить то, что горит, – так еще интереснее. Но мы настоятельно не рекомендуем попадать под очарование Близнеца и идти с ней по барам – на утро можно оказаться где-то в Африке с новоиспеченным мужем. Детей ваших, кстати, Близнец вчера и крестила, ага.

Психология,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители