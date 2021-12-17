Королевы вечеринок по знаку зодиака

Совсем скоро Новый год, и пора разобраться – кто умеет веселиться так, что весь девятиэтажный дом ходуном ходит. И если вам будет скучно на этих выходных, отправляйтесь именно к ним – с ними точно не соскучишься.
Красотке-Тельцу вообще по барабану, где она и с кем – если тут наливают и включают громкую музыку, она танцует без задних ног и знакомится со всеми подряд и всех подряд. Именно с этой новоиспеченной шайкой-лейкой она идет штурмовать новые бары и клубы. Не удивляйтесь, если на утро не поймете, где проснулись – главное, что в России. Уже и за это спасибо.
По какой-то причине все думают, что у Рака панцирь и печень не хитиновые, а мягкие и нежные. Не тут-то было – Рак может кутить всю ночь, а потом еще несколько суток кряду. При этом она все это время будет стоять на своих пяти парах ходильных ног и рассказывать байки на любой вкус. Всем бы так.
Возможно, Львица не веселится как Телец, и не пьет как Рак, но приковывать к себе внимание она умеет. А когда на нее все смотрят, тогда и начинается шоу с плясками, стриптизом, табором цыган и ручными медведями – все это Львица для вас приготовила. Истинная королева вечеринок!
Какой же список тусовщиц без Близнеца. Она научилась оттягиваться еще в садике, а в школе поняла, что если вместо молока пить то, что горит, – так еще интереснее. Но мы настоятельно не рекомендуем попадать под очарование Близнеца и идти с ней по барам – на утро можно оказаться где-то в Африке с новоиспеченным мужем. Детей ваших, кстати, Близнец вчера и крестила, ага.