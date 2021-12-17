Королевы вечеринок по знаку зодиака

Совсем скоро Новый год, и пора разобраться – кто умеет веселиться так, что весь девятиэтажный дом ходуном ходит. И если вам будет скучно на этих выходных, отправляйтесь именно к ним – с ними точно не соскучишься.

Фото: Кадр из фильма "В активном поиске" Кадр из фильма "В активном поиске"

Телец

Красотке-Тельцу вообще по барабану, где она и с кем – если тут наливают и включают громкую музыку, она танцует без задних ног и знакомится со всеми подряд и всех подряд. Именно с этой новоиспеченной шайкой-лейкой она идет штурмовать новые бары и клубы. Не удивляйтесь, если на утро не поймете, где проснулись – главное, что в России. Уже и за это спасибо.

Рак

По какой-то причине все думают, что у Рака панцирь и печень не хитиновые, а мягкие и нежные. Не тут-то было – Рак может кутить всю ночь, а потом еще несколько суток кряду. При этом она все это время будет стоять на своих пяти парах ходильных ног и рассказывать байки на любой вкус. Всем бы так.

Лев

Возможно, Львица не веселится как Телец, и не пьет как Рак, но приковывать к себе внимание она умеет. А когда на нее все смотрят, тогда и начинается шоу с плясками, стриптизом, табором цыган и ручными медведями – все это Львица для вас приготовила. Истинная королева вечеринок!

Близнецы