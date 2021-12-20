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59 минут назад

«Не всегда расстройство»: как человек становится маньяком

Людей всегда интересовали вещи, которые выходят за рамки нормального. Особенно интригующей считается тема про серийных убийц. Все мы с ужасом смотрели «Груз 200» Алексея Балабанова и с интересом наблюдали за образом интеллигентного маньяка в «Молчании ягнят».

«Не всегда расстройство»: как человек становится маньяком
Фото: кадр из фильма "Молчание ягнят"кадр из фильма "Молчание ягнят"

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы вместе с психиатром Дмитрием Заносовым попытались разобраться, как именно устроены психические расстройства.

Мы изучили, всегда ли травмирующие события прошлого зарождают в человеке желание совершать преступления сексуального характера. А также обсудили теорию о виктимности, которая подразумевает, что маньяки нападают на определенных жертв.

Таймкод:

0.57 — Как работает психиатр и когда пора к врачу

15.30 — Что такое сексуальная девиация

15.53 — Психическое расстройство на примере педофилии

21.46 — Что влияет на развитие насильника

23.30 — Почему генетические тесты не выявляют «ген маньяка»

27.40 — Четыре категории людей, которые совершают сексуализированное насилие

30.40 — Почему гомосексуальность убрали из списка заболеваний

37.40 — Способы лечения сексуальных девиаций

39.00 — Что такое гендерная дисфория

42.20 — Фетишизм — это отклонение

45.12 — Зачем мужики дрочат прилюдно

48.51 — Нормально ли желание бить и быть избитым в сексе

50.30 — Почему жены маньяков защищают их

56.26 — Виктимность: всегда ли маньяки нападают на определенных людей

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Дмитрий Заносов

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

Психология,Алексей Балабанов,Google,Apple,
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