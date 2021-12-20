«Не всегда расстройство»: как человек становится маньяком

Людей всегда интересовали вещи, которые выходят за рамки нормального. Особенно интригующей считается тема про серийных убийц. Все мы с ужасом смотрели «Груз 200» Алексея Балабанова и с интересом наблюдали за образом интеллигентного маньяка в «Молчании ягнят».
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы вместе с психиатром Дмитрием Заносовым попытались разобраться, как именно устроены психические расстройства.
Мы изучили, всегда ли травмирующие события прошлого зарождают в человеке желание совершать преступления сексуального характера. А также обсудили теорию о виктимности, которая подразумевает, что маньяки нападают на определенных жертв.
Таймкод:
0.57 — Как работает психиатр и когда пора к врачу
15.30 — Что такое сексуальная девиация
15.53 — Психическое расстройство на примере педофилии
21.46 — Что влияет на развитие насильника
23.30 — Почему генетические тесты не выявляют «ген маньяка»
27.40 — Четыре категории людей, которые совершают сексуализированное насилие
30.40 — Почему гомосексуальность убрали из списка заболеваний
37.40 — Способы лечения сексуальных девиаций
39.00 — Что такое гендерная дисфория
42.20 — Фетишизм — это отклонение
45.12 — Зачем мужики дрочат прилюдно
48.51 — Нормально ли желание бить и быть избитым в сексе
50.30 — Почему жены маньяков защищают их
56.26 — Виктимность: всегда ли маньяки нападают на определенных людей
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова