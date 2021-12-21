К Новому году выросли продажи электроники и бытовой техники

Аналитики входящей в экосистему Сбербанка компании ЮMoney сравнили потребительское поведение жителей России в предновогодние недели 2021 и 2020 года. По информации экспертов, накануне 2022-го года жители крупных городов активно приобретают бытовую технику и электронику. Объёмы продаж в данном сегменте увеличились в 2,17 раза по сравнению с декабрем 2020-го года. Об этом сообщает издание «Версия».

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В платёжной онлайн-платформе ЮKassa сообщают, что спрос на косметику с 15 ноября увеличился в полтора раза, на одежду и обувь – в 1,73 раза. Ювелирные украшения приобретают чуть больше (+17%). При этом продажи бытовой техники и электроники выросли на 117%, или в 2,17 раза. Предновогодний рост интереса потребителей к премиум-товарам логичен. Сейчас лишь самый ленивый ритейлер не привлекает покупателей скидками, ещё задолго до Нового года. В нынешнем году средний чек на бытовую технику продемонстрировал наиболее существенный рост – на 76%, до 36 754 рублей. На ювелирные украшения он вырос на 38% и достиг 4 881 рубля.