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2 часа назад

К Новому году выросли продажи электроники и бытовой техники

Аналитики входящей в экосистему Сбербанка компании ЮMoney сравнили потребительское поведение жителей России в предновогодние недели 2021 и 2020 года. По информации экспертов, накануне 2022-го года жители крупных городов активно приобретают бытовую технику и электронику. Объёмы продаж в данном сегменте увеличились в 2,17 раза по сравнению с декабрем 2020-го года. Об этом сообщает издание «Версия».

К Новому году выросли продажи электроники и бытовой техники
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В платёжной онлайн-платформе ЮKassa сообщают, что спрос на косметику с 15 ноября увеличился в полтора раза, на одежду и обувь – в 1,73 раза. Ювелирные украшения приобретают чуть больше (+17%). При этом продажи бытовой техники и электроники выросли на 117%, или в 2,17 раза. Предновогодний рост интереса потребителей к премиум-товарам логичен. Сейчас лишь самый ленивый ритейлер не привлекает покупателей скидками, ещё задолго до Нового года. В нынешнем году средний чек на бытовую технику продемонстрировал наиболее существенный рост – на 76%, до 36 754 рублей. На ювелирные украшения он вырос на 38% и достиг 4 881 рубля.

Ранее экономист рассказал о том, что в следующем году инфляция в России сократится до 4%. В прошлом месяце инфляция в России ускорилась до 8,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Это максимальный показатель почти за 6 лет. Продовольственные товары подорожали на 11%, стоимость плодоовощной продукции увеличилась почти на 20%. Годовая инфляция оказалась более 8% второй месяц подряд.

Психология,Сбербанк России,
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