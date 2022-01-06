Постпраздничная апатия: как справиться

Длинные праздники рано или поздно заканчиваются. Как избежать постпраздничной хандры? “Рамблер” поделится секретами.

За несколько дней до часа “Х”

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Постарайтесь наладить режим. Помните, что циркадные ритмы (биологические часы) – ваши друзья. Вовремя ложитесь спать, высыпайтесь, вставайте по будильнику. Чтобы организм проще переносил смену циклов, старайтесь получать достаточное количество света днем – больше гуляйте, распахните шторы, а если за окном серость, включите освещение. А вечером наоборот: зажгите свечи, включите гирлянды и погружайтесь в заключительную часть дня.

Из поездок лучше возвращаться за несколько дней до выхода на работу. Иначе не успеете адаптироваться.

Не забывайте есть. Плавно снижайте калорийность блюд, включайте овощи и фрукты в рацион, переходите на нежирное мясо, птицу и морепродукты. Углеводы в виде круп (гречки, риса, булгура и т.д.) тоже не исключайте. Но, пожалуй, самое главное – не принимайтесь винить себя за переедание. Доказано, что те, кто чувствует вину за свое пищевое поведение, едят больше и набирают вес быстрее, чем те, кто спокойно относится к минутным слабостям.

Восстанавливайте водный баланс. Постепенно снижайте дозу алкоголя, если привыкли проводить с 1-2 бокалами каждый праздничный вечер.

Сходите в баню или на косметические процедуры, которые вас порадуют. Танцуйте, гуляйте на свежем воздухе, катайтесь с горок или на коньках – не забудьте взбодрить не только душу, но и тело. И помните, что физическая активность стимулирует умственную.

Конечно, стоит поработать и над мыслями. Попробуйте всласть помечтать: что может принести наступивший год? Куда вы хотели бы поехать в отпуск? А как провести ближайшие выходные? Ставьте цели играючи. Подумайте о том, что на самом деле больше всего вам нравилось делать в праздники? Можете ли вы уделять этому время почаще, без повода? Если вы переживаете, что контраст между праздничными выходными и рутиной будет слишком большим, выберите какое-то одно событие в неделю, которое будете ждать с нетерпением. Такой подход вероятнее всего, поможет сохранить ощущение праздника. А можно и вовсе приступить к новогодним обещаниям и работать над формированием новой привычки.

В день “Х”

В первый рабочий понедельник не пытайтесь свернуть горы, если вам этого не хочется. Последствия магической фразы “давайте после праздников” еще успеют наступить. А пока наведите порядок на рабочем месте. Проверьте почту: отсортируйте письма по теме или важности, удалите спам и бесполезную информацию. Если на период праздников вы оставляли предупреждение о своем отсутствии, самое время его убрать.

Займитесь планированием. Выпишите все задачи (от мельчайших до грандиозных) и сгруппируйте их, например, по срочности, статусу (будущие/текущие) и т.д. Только вы знаете, с каким материалом вам будет удобнее работать потом. Помните, что решение даже маленьких задач укрепляет самооценку.

Не пытайтесь с первых дней взять тот темп, с которым завершали ушедший год. Не нагружайте себя переработками и сверхурочными, пока организм и психика не адаптировались. Концентрации внимания может не хватать, а ощущение “я ничего не успеваю и ничего не могу” приблизит к эмоциональному выгоранию и хронической усталости. По возможности делайте любимые задачи в начале дня. Будьте к себе мягче и снисходительнее в период адаптации.