Психологи дали советы одиноким по встрече Нового года

Для одиноких людей в новогоднюю ночь у психологов имеются советы. Так, старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова предлагает прислушаться к себе и понять, чего именно хочет человек в этот новогодний вечер.

«Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно», - цитирует специалиста РИА Новости.

Среди привилегий одиночества психологи также выделяют возможность пойти в любое место для празднования Нового года, например, в йога-центр или на интересную вечеринку, или просто прогуляться. Также человек может просто лечь спать, если он этого хочет.

Другой психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин считает, что надо, в первую очередь, прислушиваться к самому себе.

«Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе», - говорит Шабшин.