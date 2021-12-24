Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Психологи дали советы одиноким по встрече Нового года

Для одиноких людей в новогоднюю ночь у психологов имеются советы. Так, старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова предлагает прислушаться к себе и понять, чего именно хочет человек в этот новогодний вечер.

Психологи дали советы одиноким по встрече Нового года
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно», - цитирует специалиста РИА Новости.

Среди привилегий одиночества психологи также выделяют возможность пойти в любое место для празднования Нового года, например, в йога-центр или на интересную вечеринку, или просто прогуляться. Также человек может просто лечь спать, если он этого хочет.

Другой психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин считает, что надо, в первую очередь, прислушиваться к самому себе.

«Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе», - говорит Шабшин.

Также среди способов проведения новогодней ночи специалисты выделяют дела милосердия. Они предлагают уйти от зацикленности на своем одиночестве и своих проблемах и посмотреть на нуждающихся людей, попробовать кому-то помочь: посетить детский дом или дом престарелых и организовать какие-то мероприятия там.

Психология,Илья Шабшин,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители