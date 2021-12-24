С какими знаками зодиака зависнуть на новогодних каникулах

После самого долгожданного праздника – Нового года, наступают не менее долгожданные каникулы, когда можно и на диване лежать с тазиком оливье и бутылочкой сухого красного, и кутить с Дедами Морозами, и с горки кататься. Весело, правда? А с кем провести это прекрасное время – смотри в нашей подборке.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

Близнецы

Близнецы может и не самая лучшая, зато самая веселая подруга. Она за веселье на любой вкус. Если хочешь просто оттянуться, она обязательно найдет табор цыган с медведями и научить кутить не по-детски, а если хочется провести каникулы бодро, но спокойно – напялит на тебя коньки и покажет, как делать фонарик и циркуль. И все это, конечно, под шампанское – праздники ведь.

Стрелец

Эта красотка обязательно куда-нибудь тебя выгуляет. Например, на Бали или на Мальдивы. Даже если тебе не хочется, даже если тебе нельзя, ты все равно первого января проснешься под убаюкивающий звук моря. А там уже некуда деться. Признавайся, захотелось такую подругу?

Овен

Овен найдет на твою пятую точку приключения везде, поэтому с ней новогодние каникулы точно запомнятся надолго. Главное, перед тем как встретиться с ней, стоит запастись святой водой, едой, молотком, китайскими юанями, лыжами и компасом – так, на всякий случай.

Весы