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1 час назад

Как отреагировать на неудачный подарок от партнера

Психотерапевт Стина Сандерс назвала способы тактично отреагировать на неудачный подарок от партнера. Ее слова приводит Metro.

Как отреагировать на неудачный подарок от партнера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сандерс объяснила, что реакция на непонравившийся сюрприз во многом зависит от длительности отношений. Например, если люди недавно вступили в отношения, психотерапевт советует «не рубить с плеча» и, если это не противоречит принципам получателя подарка, сказать, что вещь понравилась. Она добавила, что важно не переигрывать и не врать, что вы будете с удовольствием пользоваться подарком или всегда о нем мечтали.

При этом, если подарок совсем не нравится, Сандрес советует открыто поговорить с партнером.

«Вы можете сформулировать это следующим образом: "Я ценю твое внимание и желание сделать мне подарок, спасибо тебе". Мы все еще узнаем друг друга, поэтому я хочу тебе сказать, что предпочитаю кроссовки, а не кроксы»,

— отметила она.

Тем, кто уже давно состоит в отношениях, Сандерс рекомендует напрямую спросить у партнера о его желаниях. Она отмечает, что, вероятнее всего, люди уже достаточно хорошо друг друга узнали и скорее подарят что-то действительно подходящее. Если же вы все-таки получили странный подарок, то над ним можно посмеяться вместе, если в паре ценится юмор.

Чтобы избежать разочарования от сюрпризов психотерапевт предлагает несколько вариантов поведения: попросить нужную вещь напрямую, составить список желаний и ненавязчиво поделиться им с партнером, вручить хороший и желанный подарок партнеру, а потом объяснить, почему вы выбрали именно эту вещь.

Сандерс отметила, что самое главное — быть честным и учиться говорить о своих желаниях без попыток задеть или упрекнуть любимого человека.

Психология,
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