Как отреагировать на неудачный подарок от партнера

Психотерапевт Стина Сандерс назвала способы тактично отреагировать на неудачный подарок от партнера. Ее слова приводит Metro.

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Сандерс объяснила, что реакция на непонравившийся сюрприз во многом зависит от длительности отношений. Например, если люди недавно вступили в отношения, психотерапевт советует «не рубить с плеча» и, если это не противоречит принципам получателя подарка, сказать, что вещь понравилась. Она добавила, что важно не переигрывать и не врать, что вы будете с удовольствием пользоваться подарком или всегда о нем мечтали.

При этом, если подарок совсем не нравится, Сандрес советует открыто поговорить с партнером.

«Вы можете сформулировать это следующим образом: "Я ценю твое внимание и желание сделать мне подарок, спасибо тебе". Мы все еще узнаем друг друга, поэтому я хочу тебе сказать, что предпочитаю кроссовки, а не кроксы»,

— отметила она.

Тем, кто уже давно состоит в отношениях, Сандерс рекомендует напрямую спросить у партнера о его желаниях. Она отмечает, что, вероятнее всего, люди уже достаточно хорошо друг друга узнали и скорее подарят что-то действительно подходящее. Если же вы все-таки получили странный подарок, то над ним можно посмеяться вместе, если в паре ценится юмор.

Чтобы избежать разочарования от сюрпризов психотерапевт предлагает несколько вариантов поведения: попросить нужную вещь напрямую, составить список желаний и ненавязчиво поделиться им с партнером, вручить хороший и желанный подарок партнеру, а потом объяснить, почему вы выбрали именно эту вещь.