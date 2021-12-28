За что люди платят психологу и как понять, что вам тоже пора

В последнем выпуске этого года мы решили поговорить о том, как вообще решиться на терапию. В каких случаях она действительно необходима, какие бывают психологи и виды психотерапии и как выбрать своего специалиста, который вам точно поможет?
Часто бывает, что человек задумывается, что ему нужен психолог, начинает искать информацию, а там — миллион вариантов. Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, с чего начинать и что в итоге будет.
0:55 Как понять, что нужно идти к психологу.
2:50 Психолог, психотерапевт и психиатр: в чем разница.
4:55 Мифы. «К психологам идут только психи».
6:20 Правда ли, что психолог — это навсегда.
8:07 Как открыться незнакомому человеку в терапии и почему это лучше, чем рассказывать все друзьям.
11:38 «Психотерапевт — адвокат психики клиента». На чьей он стороне.
14:00 Что ждать от терапии.
16:18 Как понять, что это ваш специалист. Через сколько сессий можно делать выводы.
17:40 За что люди платят психотерапевту.
18:10 Как искать специалиста, исходя из запроса.
21:30 Какие эмоции должны быть после первого сеанса терапии.
23:30 Почему психолог не может навредить и «вывернуть мозги».
24:25 Психотерапия — это всегда болезненный процесс: правда или нет.
29:00 Техники терапии.
30:50 Читать книги по психологии — полезно или нет.
33:25 Сколько нужно сессий, чтобы терапия помогла.
35:50 Все ли специалисты ищут причины проблем в детстве.
39:07 Как терапия влияет на отношения с близкими.
40:25 Всегда ли семейная терапия заканчивается разводом.
41:55 Можно ли обойтись одними лекарствами.
43:10 Терапия как способ найти опору в себе. Почему психолог не решит ваших проблем.
46:55 Надо ли ходить к психологу, если все хорошо.
48:30 Отсутствие интереса: о чем говорит этот запрос.
51:30 Итоги выпуска.
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