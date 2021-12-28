За что люди платят психологу и как понять, что вам тоже пора

В последнем выпуске этого года мы решили поговорить о том, как вообще решиться на терапию. В каких случаях она действительно необходима, какие бывают психологи и виды психотерапии и как выбрать своего специалиста, который вам точно поможет?

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Часто бывает, что человек задумывается, что ему нужен психолог, начинает искать информацию, а там — миллион вариантов. Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, с чего начинать и что в итоге будет.

Коротко о главном

0:55 Как понять, что нужно идти к психологу.

2:50 Психолог, психотерапевт и психиатр: в чем разница.

4:55 Мифы. «К психологам идут только психи».

6:20 Правда ли, что психолог — это навсегда.

8:07 Как открыться незнакомому человеку в терапии и почему это лучше, чем рассказывать все друзьям.

11:38 «Психотерапевт — адвокат психики клиента». На чьей он стороне.

14:00 Что ждать от терапии.

16:18 Как понять, что это ваш специалист. Через сколько сессий можно делать выводы.

17:40 За что люди платят психотерапевту.

18:10 Как искать специалиста, исходя из запроса.

21:30 Какие эмоции должны быть после первого сеанса терапии.

23:30 Почему психолог не может навредить и «вывернуть мозги».

24:25 Психотерапия — это всегда болезненный процесс: правда или нет.

29:00 Техники терапии.

30:50 Читать книги по психологии — полезно или нет.

33:25 Сколько нужно сессий, чтобы терапия помогла.

35:50 Все ли специалисты ищут причины проблем в детстве.

39:07 Как терапия влияет на отношения с близкими.

40:25 Всегда ли семейная терапия заканчивается разводом.

41:55 Можно ли обойтись одними лекарствами.

43:10 Терапия как способ найти опору в себе. Почему психолог не решит ваших проблем.

46:55 Надо ли ходить к психологу, если все хорошо.

48:30 Отсутствие интереса: о чем говорит этот запрос.

51:30 Итоги выпуска.