Как загадывать желания на Новый год, чтобы они сбылись

Эксперт рассказала, каких ошибок следует избегать при загадывании желаний.

Фото: Кадр из фильма «Рождество на двоих» Кадр из фильма «Рождество на двоих»

Психотерапевт В.М. Бехтерева в беседе с изданием «Доктор Питер» дала советы, как правильно формулировать желания в новогоднюю ночь. По мнению эксперта, ваши желания обязательно сбудутся, если вы вложите нужный посыл и тщательно их продумаете. После этого вы сознательно или подсознательно сами начнете исполнять свои мечты.

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Поймите, чего вам не хватает на самом деле

Главное правило формирования желания — понять, чего вы искреннее хотите. Перед наступление Нового года сделайте просмотр всех сфер своей жизни. Проанализируйте прошедший год и выделите свои успехи, а также неудачи. После этого, вы сможете понять, чего еще вам хочется достигнуть в будущем году.

Выделите основное желание

При исполнении своих мечтаний стоит двигаться постепенно. Не стоит придумывать желания на пять лет вперед. Начните с одного или двух основных желаний, над которыми вы будете работать следующий год.

Желание не должно быть общим

Формулируйте конкретные цели. Кроме того, желание должно касаться именно вас, а не всех людей вокруг.

Начинайте с малого

Не стоит загадывать сразу очень крупное желание. Двигайтесь к исполнению своей мечты небольшими шагами. К примеру, вы можете загадать отпуск в той стране, где давно хотели побывать. Такая мечта будет мотивировать вас зарабатывать деньги и организовывать поездку.

Желание должно быть выполнимое

Загадать полететь на другую планету — не самая лучшая идея. Ваше желание должно быть реалистичным, иначе оно может исполниться, но совсем не так, как вы этого хотели.

Желание надо четко представить

Визуализируйте исполнение мечты в своей голове. Представьте, что вы будете чувствовать, когда она исполнится.

Формулируйте желание кратко

Ваше желание должно уместиться в одно предложение, чтобы вы успели его загадать под бой курантов.

Выберете технику загадывания желания

Кто-то просто произносит желание про себя, а кому-то больше нравится записывать желание на бумаге. Техника загадывания не имеет принципиального значения. Главное — ваша вера в то, что оно исполнится.

Приступите к исполнению желания

После праздников стоит подумать о том, как вы будете воплощать свою мечту в жизнь. Распишите план действий, который будет вас мотивировать. Кроме того, не забывайте хвалить себя за каждый проделанный шаг, приближающий вас к исполнению заветного желания.