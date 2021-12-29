Почему не стоит стремиться к идеальному новогоднему празднику

Нас всех испортила новогодняя реклама, семейные фильмы про Рождество и социальные сети. Кажется, что если приложить совсем чуть-чуть усилий, праздник выйдет идеальным. Вся семья соберется за столом, чтобы шутить и говорить друг другу добрые слова. Индейка будет румяной, кубики морковки в салате – ровные, а подарки, как на подбор, желанными.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Но, как показывает жизнь, что-то обязательно идет не так. И хорошо, если что-то одно. В большинстве своем ляпов в новогоднюю ночь в одной отдельно взятой семье случается больше, чем в известных фильмах . Не стоит стремиться к тому, чтобы все прошло безупречно. Рассказываем почему.

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Понятия о хорошем празднике у всех разные

Рецепт идеального праздника, как и рецепт «Оливье», у каждого свой. Кто-то считает, что праздник удался, если стол ломится от нарезок и трех видов горячего, а в доме шумно и весело. Кому-то кажется отличной идея посидеть в узком семейном кругу до часу ночи и лечь спать, а кому-то праздник не праздник без лепки снеговика на даче. И чем больше количество участников, тем сложнее найти баланс. Особенно, если свекровь мечтает собраться одной большой семьей, а сын-подросток – сбежать из этой семьи к друзьям. Стоит признать: одинаково хорошо всем не будет, но даже варианта «неплохо» достаточно. Тем более что впереди еще целые каникулы, и вот в них можно воплотить несколько сценариев.

Чем выше запросы, тем сильнее разочарование

Как известно, нет предела совершенству. Если действовать согласно программе минимум, ее еще можно реализовать. Например, задача нарядить елку вполне выполнима. А вот нарядить елку в определенной цветовой гамме, которая будет обыгрываться в убранстве комнаты, да еще так, чтобы все игрушки были винтажными и из стекла, гораздо сложнее. То же касается уборки квартиры и покупки подарков, приготовления блюд и сбора гостей. Если же вы задаетесь целью сделать все на высшем уровне, то наверняка не сможете эту цель реализовать. А усталость и разочарование – плохие спутники новогодней ночи.

От форс-мажора никто не застрахован

Пирог может подгореть, машина, на которой к вам еду гости, попасть в пробку, курьер застрять в лифте, а икра оказаться испорченной. Никто не отменял и человеческий фактор: плохое настроение, головная боль или проблемы на работе у кого-то из гостей и членов семьи тоже повлияют на тональность праздника. И если вы будете дополнительно переживать, что все идет не так, то только усугубите ситуацию.

Стремление к идеалу выматывает

Попытки быть идеальным организатором и аниматором, поваром, клинером, гостеприимной хозяйкой и хорошо при этом выглядеть в праздничную ночь обходятся дорого как в прямом, так и в переносном смысле. В итоге праздник начинает восприниматься как некий экзамен, который хочется быстрее сдать и забыть о нем. Так себе перспективы, если честно.

Это не единственный праздник в жизни