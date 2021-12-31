Как загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось

31 декабря – время подведения итогов уходящего года, тазиков с оливье и звона бокалов под бой курантов (и не только). Как правильно в этот день загадать желание, чтобы оно точно сбылось, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "День сурка" Кадр из фильма "День сурка"

Сожгите листок с желанием

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Самый популярный способ загадывания желания, о котором, кажется, знают все. Возьмите листок бумаги и напишите свою самую заветную мечту. Под бой курантов 31 декабря подожгите его и оставшийся пепел бросьте в фужер с шампанским. После того, как часы пробьют 12 часов ночи – выпейте все до дна.

Напишите письмо Деду Морозу

Думаете, писать письма Деду Морозу – это детская забава? Ничего подобного. Запомните, чудеса случаются с теми, кто в них искренне верит. Берите бумагу и пишите по пунктам то, о чем мечтаете. После запечатайте послание в конверт и уберите его до следующих новогодних праздников. Когда вы его через год вскроете, будете приятно удивлены.

Положите записку в пустую бутылку

Опустите в пустую бутылку из-под шампанского листок со своими пожеланиями. Повторите про себя все то, о чем написали и дуньте в горлышко. После этого закупорьте бутылку и спрячьте ее в укромное место. Говорят, желания, записанные на листке, имеют привычку сбываться.

Спрячьте желание под подушку

Если вы вдруг не успеете загадать желания под бой курантов и под рукой не окажется пустых бутылок из-под шампанского, не спешите расстраиваться. Напишите на 12 листочках 12 самых заветных желаний (лучше обдумать их заранее) и положите их под подушку. Проснувшись утром первого января, вытащите первую попавшуюся бумажку. Вот то, что на ней написано – обязательно сбудется.

Зажгите бенгальские огни

Возьмите бенгальский огонек, зажгите его с первым ударом часов и загадайте желание. Сгоревший стержень сохраните до тех пор, пока желание не исполнится. Кстати, не забудьте сделать с горящим огоньком праздничное фото, после поставите его на видное место, и оно вам будет напоминать о вашей заветной мечте.