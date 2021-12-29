Названы страхи абьюзеров, помогающие им противостоять

Абьюзерами называют людей, которые постоянно пытаются унизить, оскорбить даже любимого человека и показать свое мнимое превосходство. Их считают сильными личностями, однако на самом деле они гораздо слабее своих жертв и имеют много страхов.

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Больше всего абьюзеры боятся оказаться ненужными, потерять контроль над ситуацией и перестать чувствовать себя неким властелином. Это происходит, когда любые действия тираничного по характеру человека становятся безразличны их жертве.

Кроме того, такие люди предпочитают огораживать от внешнего мира своих «заложников», чтобы те не раскрыли обществу правду о них. Они любят доставлять боль окружающим, которые кажутся слабее, при этом сторонятся контактов с превосходящими их личностями.

«Лучше всего проявление этой схемы можно проследить на примере рабочих отношений. Начальник-самодур (абьюзер) наслаждается властью, придумывает систему обидных штрафов, придирается, обесценивает достижения подчинённых, грозит увольнением. И вдруг его снимают с должности, понижают до уровня вчерашних подчинённых, а на его место сажают ещё более невыносимого самодура. Вот такой ситуации абьюзеры очень боятся»,

— пишет LIFE.