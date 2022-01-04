Беспорядок в доме сигнализирует о проблемах с психикой

Обстановка в квартире является своеобразным зеркалом того, что происходит у вас внутри: хаос и беспорядок или спокойствие и душевное равновесие. О мыслях, желаниях и целях можно узнать, зайдя в любую комнату вашего дома. "Рамблер" выяснил, о каких внутренних проблемах сигнализирует пространство вокруг нас.

Совсем не видно границ

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Психологи отмечают, что хаотично разбросанные вещи свидетельствуют о нарушении личных границ. Таким способом человек пытается напомнить себе и всем окружающим, какие вещи принадлежат именно ему. Беспорядок в доме, как и в жизни, является определенным способом протеста.

Когда наступает пубертатный период, ваши родители могут каждый день напоминать вам об уборке в комнате, но вы категорически не будете соглашаться с их просьбой и начнете упорно разбрасывать вещи. В случае, если человек перешагнул рубеж совершеннолетия и давно не живет с родителями, тяга к захламлению может быть последствием «застревания» в подростковом периоде. Его протест не был проявлен и до сих пор требует выхода. Загнанное внутрь подобное бунтарство может выражаться в неряшливости в быту, беспорядке в квартире и, как следствие, приводить к конфликтам с окружающими.

Застрял в прошлом

«Если исключить психиатрическую составляющую, то отсутствие порядка в квартире говорит о том, что человек боится перемен. Его пугает все новое и неизведанное. Забитое вещами пространство является своеобразной попыткой остановить время, создать иллюзию безопасности», — утверждает психолог, Диана Гончарова.

Закопавшись в этой массе ненужных вещей, человек скрывается от действительности, прячется от внешних раздражителей и трудностей, с которыми может столкнуться. Обычно страх перемен вызван детской травмой или образован со временем под влиянием друзей, коллег и других знакомых людей.

Он цепляется за прошлое, в бытовом плане «привязывает» себя к старым вещам (может быть ненужный хлам). И это происходит просто потому, что их энергия для него уже знакома. Мало кто захочет разгребать эти завалы и перебарывать свой страх. Ведь для этого нужно приложить усилия над собой, потратить собственные эмоции, время и силы.

Немытая посуда — признак эгоизма

Принято считать, что немытая посуда это показатель того, что хозяин квартиры ленивый. Но на самом деле, таким образом вы можете вычислить настоящего эгоиста. Грязная посуда в раковине говорит о сильной любви человека к самому себе.