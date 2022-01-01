Психотерапевт рассказала, как воплотить в жизнь новогодние желания

Психотерапевт Анна Стори назвала несколько правил, которые помогут воплотить загаданные на Новый год желания.
Она отметила, что желательно на время отказаться от логики и добраться до глубин подсознания. Например, нарисовать картину своей идеальной жизни.
«Рисовать лучше быстро, не давая логике прерывать ваше творчество вопросами типа – а реально ли это? Можно ли это осуществить? Что за ерунду ты рисуешь?» – рассказала специалист агентству «Прайм».
По словам Стори, закончив картину, можно заняться ее толкованием. Часто люди бывают удивлены результатом – о некоторых своих желаниях они не подозревали.
Психотерапевт рассказала, что можно сделать «коллаж мечты». Это довольно популярная техника, в интернете можно найти множество ее вариантов. Ее суть в том, чтобы за ограниченное время вырезать из глянцевых журналов понравившиеся фото и наклеить их в любом порядке на лист А3. После окончания работы надо подумать, почему те или иные изображения привлекли ваше внимание.
«Определившись с вашими желаниями, можно начинать составлять план по их осуществлению», – добавила Стори.
Она подчеркнула, что важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги – иначе новая жизнь так и останется недоступной фантазией.
Также психотерапевт порекомендовала при составлении списка новогодних желаний внимательно наблюдать за «внутренним критиком» – причиной всех неосуществленных планов.
Если план построен и «внутренний критик» усмирен, то «ваша новая жизнь» имеет все шансы на реализацию.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дала рекомендации людям, желающим начать с Нового года новую жизнь. Она отметила, что лучше не стремиться изменить все и сразу, а действовать поэтапно.