Психотерапевт рассказала, как воплотить в жизнь новогодние желания

Психотерапевт Анна Стори назвала несколько правил, которые помогут воплотить загаданные на Новый год желания.

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Она отметила, что желательно на время отказаться от логики и добраться до глубин подсознания. Например, нарисовать картину своей идеальной жизни.

«Рисовать лучше быстро, не давая логике прерывать ваше творчество вопросами типа – а реально ли это? Можно ли это осуществить? Что за ерунду ты рисуешь?» – рассказала специалист агентству «Прайм».

По словам Стори, закончив картину, можно заняться ее толкованием. Часто люди бывают удивлены результатом – о некоторых своих желаниях они не подозревали.

Психотерапевт рассказала, что можно сделать «коллаж мечты». Это довольно популярная техника, в интернете можно найти множество ее вариантов. Ее суть в том, чтобы за ограниченное время вырезать из глянцевых журналов понравившиеся фото и наклеить их в любом порядке на лист А3. После окончания работы надо подумать, почему те или иные изображения привлекли ваше внимание.

«Определившись с вашими желаниями, можно начинать составлять план по их осуществлению», – добавила Стори.

Она подчеркнула, что важно разделить планы грандиозных свершений на небольшие конкретные шаги – иначе новая жизнь так и останется недоступной фантазией.

Также психотерапевт порекомендовала при составлении списка новогодних желаний внимательно наблюдать за «внутренним критиком» – причиной всех неосуществленных планов.

Если план построен и «внутренний критик» усмирен, то «ваша новая жизнь» имеет все шансы на реализацию.