3 причины, почему вы не начнете новую жизнь с нового года

Что может быть лучше, чем начать новую жизнь с первого января.

Однако суровая реальность подсказывает, что сделать это удастся далеко не всем. "Рамблер" расскажет, почему это так трудно.

Вы недооцениваете свои задачи

Безусловно, желание очень важно в реализации планов и целей. Однако не так просто резко начать тренировки, изучать языки и подыскивать высокооплачиваемую работу, не теряя при этом мотивации. Многие люди начинают менять все и сразу, быстро выгорают и потом переживают о том, что ничего не вышло.

Лучший способ избежать это, реально оценить свои планы, дать себе время на адаптацию, начать поступательные шаги и осознать, что рост всегда происходит через откаты назад. Даже небольшое изменение жизни будет заметно в конце года.

Вы только говорите о целях

Мы часто обещаем себе достичь успеха в новом году и не прикладываем усилий, чтобы к этому успеху прийтий. Обычно мотивации хватает на первые пару месяцев, а затем все скатывается к стандартному расписанию.

Все дело в том, что далеко не всегда общечеловеческие цели подходят конкретному человеку. Например, принято считать, что успешный человек зарабатывает много денег и ходит в спортзал, однако возможно именно вы хотите от жизни чего-то другого. Отыщите это "другое" и идите в тем целям, которые вас реально мотивируют.

Вы сравниваете себя с другими

Когда мы смотрим на других, мы не видим их усилий, их переживаний, их усердия. Нам кажется, что им легко и просто дается то, что они делают. Сравнение также зачастую вызывает в нас сомнения, будто мы многого не достойны. Так проявляется синдром самозванца.