Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
0° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
1 час назад

Психолог о рождественских гаданиях: «Люди перекладывают ответственность и никуда не двигаются»

Если для Нового года традицией являются «Ирония судьбы» и долгое застолье, то в сочельник издавна принято гадать. С помощью магии многие хотят заглянуть в будущее, узнать свою судьбу и найти ответы на сокровенные вопросы. Однако как к этому относится наука? Какие психологические механизмы за этим стоят и есть ли в магии положительные моменты? Своим мнением с «ФедералПресс» поделился психолог и культуролог Андрей Зберовский.

«Люди перекладывают ответственность и никуда не двигаются»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Человеческий мозг настроен на просчет и анализ будущего, но реально собрать огромное количество фактов не представляется возможным в обычной жизни. Гадания же строят иллюзию контроля над своей судьбой. К сожалению, последние два десятилетия человечество катится в Средневековье: маги, астрологи, нумерологи везде предлагают свои услуги, и люди с высшим образованием, которые ежедневно принимают решения, основываясь на объективных данных, начинают верить в гадания и ворожбу, не желая принимать происходящее за шутку.

Положительные моменты в рождественских и святочных гаданиях, безусловно, присутствуют. Это встреча с друзьями, приятное времяпрепровождение, возможность посмотреть на свои запросы со стороны. Гадания – прежде всего коммуникация. Однако психологов беспокоит другое. Когда человек гадает, озвучивая примитивные вещи – найти мужа, выздороветь, подняться по карьерной лестнице, – то автоматически снимает с себя ответственность за достижение этих целей, встает в позицию ожидания и плывет в общем потоке. На мой взгляд, лучше брать ответственность за свои желания, не надеясь на мистическую силу. Тем, кто будет гадать в праздники, я бы посоветовал анализировать те действия, которые не принесли успеха, и понять причинно-следственную связь. Люди гадают из года в год, проходит время, а они все гадают. Стоит овладеть новыми знаниями и действовать, а не ждать, что желание сбудется само собой».

Психология,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители