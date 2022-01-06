«Люди перекладывают ответственность и никуда не двигаются»

Если для Нового года традицией являются «Ирония судьбы» и долгое застолье, то в сочельник издавна принято гадать. С помощью магии многие хотят заглянуть в будущее, узнать свою судьбу и найти ответы на сокровенные вопросы. Однако как к этому относится наука? Какие психологические механизмы за этим стоят и есть ли в магии положительные моменты? Своим мнением с «ФедералПресс» поделился психолог и культуролог Андрей Зберовский.

«Человеческий мозг настроен на просчет и анализ будущего, но реально собрать огромное количество фактов не представляется возможным в обычной жизни. Гадания же строят иллюзию контроля над своей судьбой. К сожалению, последние два десятилетия человечество катится в Средневековье: маги, астрологи, нумерологи везде предлагают свои услуги, и люди с высшим образованием, которые ежедневно принимают решения, основываясь на объективных данных, начинают верить в гадания и ворожбу, не желая принимать происходящее за шутку.

Положительные моменты в рождественских и святочных гаданиях, безусловно, присутствуют. Это встреча с друзьями, приятное времяпрепровождение, возможность посмотреть на свои запросы со стороны. Гадания – прежде всего коммуникация. Однако психологов беспокоит другое. Когда человек гадает, озвучивая примитивные вещи – найти мужа, выздороветь, подняться по карьерной лестнице, – то автоматически снимает с себя ответственность за достижение этих целей, встает в позицию ожидания и плывет в общем потоке. На мой взгляд, лучше брать ответственность за свои желания, не надеясь на мистическую силу. Тем, кто будет гадать в праздники, я бы посоветовал анализировать те действия, которые не принесли успеха, и понять причинно-следственную связь. Люди гадают из года в год, проходит время, а они все гадают. Стоит овладеть новыми знаниями и действовать, а не ждать, что желание сбудется само собой».