Два удачных старинных гадания на Святки

Святочные гадания… Дни от Рождества до Крещения на Руси издревле принято считать особыми, таинственными и чудодейственными.

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Именно в эти дни происходят чудеса, потрясающие воображение, сбываются самые смелые мечты, приоткрывается завеса будущего. И если сердцу не дает покоя какой-либо важный вопрос, на который сам не можешь найти ответа, как тут не обратиться к гаданиям? Многих волнует вопрос: можно ли гадать в эти дни, или впоследствии за невинное развлечение придется расплатиться сторицей? Скажу честно – я не знаю. Знаю только, что обычай этот достался нам в наследство от предков-язычников. Человек всегда хочет знать то, что ему недоступно, иначе разве платили бы наши современники баснословные суммы ворожеям, медиумам, экстрасенсам? В общем, гадать или нет, каждый решает сам для себя.

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Так почему же я решила написать эту статью? Ну что кривить душой: на Святки гадали, гадают и будут гадать, тут уж ничего не поделаешь. Однако, вашего желания приоткрыть завесу будущего недостаточно, крайне важно соблюсти требования обряда, иначе получится не гадание, а бессмысленная трата времени. Но никто ведь толком не знает, как и когда это делать!

Я тоже узнала потрясающе действенные старинные обряды совершенно случайно! Дело было так… 29 декабря мы с друзьями отправились в автомобильный тур по России, решив в этом году встретить новогодние праздники в необычных условиях.

Мы заезжали в такие деревни, где до сих пор нет газопровода и водопровода, где обед варят в чугунках на печке, а до ближайшего медпункта 60 км по непролазной грязи. Молодежи в таких селах мало, в обветшалых домишках доживают свой век старики. Они радушно пускали нас переночевать и никак не соглашались брать денег за ночлег. Это уж потом мы стали умнее: закупили продуктов, спичек, мыла и энергосберегающих лампочек, ими и благодарили гостеприимных хозяев. В целях экономии в таких деревнях используют лампочки малой мощности, а в полумгле очень трудно настроиться на оптимистический лад, особенно детворе. Зато как интересны были задушевные разговоры долгими вечерами за бесконечными чашками чая из настоящего самовара, под умиротворяющее потрескивание дров в печке. Ну как тут было не заговорить о гаданиях!

Оказывается, не все праздничные дни одинаково хороши для гадания. Весь период Святок делится пополам: с 7 по 14 января вечера считаются «добрыми», а с 15 по 19 – «страшными». По этому гадать рекомендуется только до 14 января, но некоторые, самые смелые и отчаянные, гадают вплоть до 19 января. К примеру, о благополучии, здоровье или удаче в деле лучше всего спрашивать 13 января, в Васильев вечер. Считается что все, что нагадано в этот вечер, сбудется обязательно. А вот 14 января можно спросить судьбу о замужестве или о прибавлении в семействе.

Место и время для гадания

Действо это считается таинством, поэтому гадающие всегда старались уединиться, уйти подальше от шумных мест и скопления народа, скрыться от посторонних глаз. В нынешнее время лучше всего выехать в загородный дом или на дачу. Близость к природе, спокойствие и уединение настроят на нужный лад. Для гадания обязательно понадобится вода из открытого источника – реки, родника, ручья, или просто колодца.

Лучшее время для гадания, конечно, полночь. И еще одно условие придется соблюсти обязательно: все гадающие должны быть абсолютно трезвыми.

Гадание по монетке

Вам понадобится стеклянный стакан и монета. Возьмите самую старую, какую только сможете найти. Заранее решите для себя, какая из ее сторон означает ответ «да», а какая «нет». В полночь выйдите из дому, наберите в стакан воды из открытого источника (ручья, реки, ключа, колодца). На улице же поставьте стакан с водой на ровную деревянную поверхность – стол, лавку, широкие перила. Все это время не произносите ни звука. Наклонитесь к стакану и прошепчите прямо на воду свой вопрос как можно тише, почти беззвучно.

Спрашивать можно о чем угодно, единственное условие, чтобы это касалось непосредственно вас – ваш доход, повышение, семья, здоровье… Как только вопрос задан, возьмите монетку двумя пальцами и, держа ее в вертикальном положении, опускайте в стакан. Как только она коснется поверхности воды, отпустите ее, пусть свободно ложится на дно. Если кверху оказалась обращена та сторона монеты, которая у вас изначально означала «да», то желание сбудется.

Гадание по зернам пшеницы

Этот обряд также представляет собой ответ на любой вопрос, спрашивайте, что хотите. Не забывайте формулировать вопрос таким образом, чтобы была возможность четкого ответа «да» или «нет». Других вариантов ответа в этом гадании нет, с его помощью не узнать цвет глаз будущего супруга. Заранее решите, какое число (четное или нечетное), будет означать «да», а какое «нет».

Для гадания нам понадобится железная кружка и немного пшеничного зерна. Дождавшись полночи, выходим из дому, прихватив с собой кружку и мешочек с зерном. Нам вновь понадобится вода из реки, ручьи или колодца. Наберите полную кружку воды и выплесните ее вокруг себя, стараясь, чтобы водяной веер получился как можно шире. Затем зачерпните полную кружку зерна, мысленно задайте свой вопрос и широким жестом «сеятеля» рассыпьте зерно вокруг себя. Обратите внимание на кружку. На ее мокрых боках и донце обязательно осталось несколько зернышек, их количество и будет ответом на вопрос. Пусть вас не смущает простота обряда, наоборот, она, скорее, свидетельствует о его действенности.