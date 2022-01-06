Как мыслит миллионер. Привычки и правила

О том, как стать богатым и счастливым хоть раз в жизни задумывался каждый человек. Оказывается, у счастливых миллионеров есть общие черты, правила и привычки. Об этом "Рамблеру" рассказала психолог Малика Нур.

Фото: Кадр из фильма "Великий Гетсби" Кадр из фильма "Великий Гетсби"

Психолог за 15 лет работы с миллионерами проанализировала некоторые закономерности, которым свойственны волевым, успешным и влиятельным людям.

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1. Они сфокусированы на реальности. «Здесь и сейчас» - главный тезис их жизни. Миллионеры умеют делать из будущего настоящее. Они способны самостоятельно решать свою судьбу и строить будущее с помощью своих мыслей. И такую способность может натренировать каждый миллионер. Он это может это сделать даже неосознанно для себя.

2.Миллионеры всегда осознают риск ошибки и у них есть стержень. Они готовы ошибиться и принять это достойно.

3. Их любовь к своему делу невероятна, близка к фантастике. Их любовь к своему бизнесу, как любовь к женщине. Она может быть не с первого взгляда, а со временем она становится только крепче.

4. Миллионеры – это люди дела. Они имеют невероятную целеустремленность. Постоянно ставят себе сверх возможные задачи, повышая себе планку каждый раз , стремясь все выше и выше. Когда среднестатистический человек спит и мечтает о миллионе, миллионер уже его зарабатывает и превышает его в 10 или 100 раз в минуту.

5. Бенджамин Франклин сказал, что время – это деньги. Миллионер это знает как никто другой. Он ценит каждую минуту своей жизни и повышает стоимость своего времени в каждую секунду.

6. Мыслить мелко нашим миллионерам сложно. Они сразу переходят от мелкого к крупному, так как знают, что только в крупных сделках можно сделать большие деньги. При этом на старте многие начинали с малого.

7. Обойтись без математики невозможно. Миллионеры с ней лучшие друзья: они умеют считать и деньги, и время, а управление этими ресурсами дается им мастерски. Этому управлению могут позавидовать гонщики на Формуле 1. Просто высший пилотаж!

8. Не будем забывать про ответственность. Миллионеры выполняют свою работу качественно, что и требуют от своих работников.

9. Счастливые миллионеры - все деятели.

10. Счастливые миллионеры знают, что команда важный фактор в достижении целей, они всегда умеют сплотить людей вокруг амбициозной идеи и понимают важность каждого человека в системе.

11. Помним, что миллионеры ценят свое время, поэтому они мастерски покупают его.

12. Миллионерам не сидится на месте. Они всегда в поиске новых возможностей. Они видят отличные возможности там, где простой человек проходит мимо и не замечает. Миллионеры ценят реальность, как мы уже говорили, поэтому они максимально используют свои возможности, считая, что завтра будет еще сотни других вариантов, а сегодня надо брать эти.

13. Если дело – это как любовь его жизни, то сам бизнес – это его ребенок. Они понимают и ценят каждый этап его развития и умеют отпускать его, когда приходит время.

14. Репутация для миллионера играет значительную роль. Они ценят свое слово и репутацию в плане бизнеса. Где-то они могут быть полными забулдыгами, но, когда дело касается бизнеса, на них можно положиться с закрытыми глазами.

15. Концепция тотального доминирования будто прошита в их мозг, многие счастливые миллионеры научились мастерски управлять всем: их стандарты на порядок выше, чем у нормальных людей. Они продолжают делать продукт всегда лучше для своего целевого клиента забирая все большую долю рынка.

16. Счастливые миллионеры - это люди, которые постоянно задают себе и находят ответы на следующие главные вопросы :

а) Сколько я за это получу?

б) Когда я это получу?

в) На сколько я в этом уверен?

г) Сможет ли моя компания пускать в оборот созданные средства и получать с них доход?

17. Счастливые миллионеры – мечтатели. Миллионеры могут себе позволить то, что другие не могут даже разрешить подумать себе такое. И речь не про деньги, даже когда у них могло не быть денег, либо они обанкротились - они все равно позволяли себе мечтать масштабно, при этом могли очень точечно и упорно идти к своей мечте.

18. Естественно, что таким людям пришлось мастерски научиться управлять своими эмоциями. Они приняли решение быть счастливым каждый день , каждую минуту , каждую секунду, они тоже могут находить причины быть злыми, радостными недовольными жизнью однако делают иной выбор постоянно.

19. Счастливые миллионеры понимают, что рост всегда - это как просить у природы, чтобы солнце светило всегда. Они знают, что это бессмысленно и дают время росту, они умеют ждать.

20. Они умеют из темноты, из самых сложных жизненных ситуаций вытащить свет и увидеть свет в конце самого темного тоннеля. Проходят любую полосу препятствия, которая требует тотального фокуса, максимальных усилий, глубокого погружения в тему.

21. Счастливые миллионеры умеют фокусироваться на своем выборе и не сходить с дороги, которую наметили.

22. Счастливые миллионеры обязательно следят за своим окружением. Они отчетливо понимают, что мышлением заражаешься от других людей, поэтому тщательно выбирают свое окружение, чтобы не заразиться несчастными, нищими, инфантильными идеями.

23. Счастливые Миллионеры не считают своей целью лишь заработать денег, хотя в начале своего пути каждый из них хотел просто смотреть в меню не справа, а только на названия блюд, они хотят прожить максимально наполненную, полноценную жизнь насколько это возможно для них . Миллионер это не просто про деньги — это всегда про личность, которая делает то, что не делают те, кто сегодня не миллионер.

24. Счастливые миллионеры искренне верят в действие. Все счастливые миллионеры: проактивны, они не сидят и не ждут у моря погоды, они действуют. Они знают, что просто сидеть и ничего не делать миллион не придет к ним, постукивая самостоятельно в дверь. Бизнес - это кропотливый труд, поэтому они берут и делают не имея 100 % гарантий на успех в самых главных вещах в своей жизни.