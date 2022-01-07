Какие знаки зодиака обязательно станут миллионерами

Каждый из нас хочет грести деньги лопатой, но пока большинству приходится их скромно пересчитывать. А вот как заработать настоящий миллион, могут подсказать знаки зодиака.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Весы

Весы уже с детсада начинает проворачивать финансовые авантюры: продает леденцы с десятипроцентной накруткой, дает списать за пятьдесят рублей. А уже в зрелом возрасте отточенный навык работает бесперебойно. Так что самую красивую лопату, чтобы грести деньги, красотка покупает в студенческие годы. Только в университет она, конечно, не идет – зачем лишние мысли, когда есть деньги?

Козерог

Козерожка то ли очень любит работать, то ли очень любит деньги – непонятно. Но понятно одно – в офисе она готова, есть, спать, детей растить. А еще она такая инициативная, что тошно становится, и местами душная – ядерная смесь. Так что по карьерной лестнице она не просто двигается, а бежит со всех ног. От чего, конечно, кошелек только пухнет.

Дева

Дева экономит на всем. Даже тот самый стакан воды она не поднесет, если вы за него не заплатите. Так что к годам пятидесяти она становится самой богатой бабушкой. Помимо Мадонны. Кстати, книги, сладкие подарки и пистолеты ее внуки получают не за хорошее поведение, а за деньги, скопленные на обедах.

Рыбы