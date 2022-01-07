Какие знаки зодиака обязательно станут миллионерами

Каждый из нас хочет грести деньги лопатой, но пока большинству приходится их скромно пересчитывать. А вот как заработать настоящий миллион, могут подсказать знаки зодиака.
Весы уже с детсада начинает проворачивать финансовые авантюры: продает леденцы с десятипроцентной накруткой, дает списать за пятьдесят рублей. А уже в зрелом возрасте отточенный навык работает бесперебойно. Так что самую красивую лопату, чтобы грести деньги, красотка покупает в студенческие годы. Только в университет она, конечно, не идет – зачем лишние мысли, когда есть деньги?
Козерожка то ли очень любит работать, то ли очень любит деньги – непонятно. Но понятно одно – в офисе она готова, есть, спать, детей растить. А еще она такая инициативная, что тошно становится, и местами душная – ядерная смесь. Так что по карьерной лестнице она не просто двигается, а бежит со всех ног. От чего, конечно, кошелек только пухнет.
Дева экономит на всем. Даже тот самый стакан воды она не поднесет, если вы за него не заплатите. Так что к годам пятидесяти она становится самой богатой бабушкой. Помимо Мадонны. Кстати, книги, сладкие подарки и пистолеты ее внуки получают не за хорошее поведение, а за деньги, скопленные на обедах.
Рыбки богатеют просто – становятся домашним животным очень важного человека. За такую красоту у себя дома нужно платить, а еще – вкусно кормить, дорого одевать и говорить трехэтажные комплименты. Тогда, может быть, Рыбка не уйдет с вашими деньгами в закат.