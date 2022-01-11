Как и зачем реальную близость заменяют виртуальной

Компьютерная игромания официально была признана болезнью и внесена в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, в конце 2021 года.

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Психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева указывает: любая зависимость формируется в том случае, если человека что-то не устраивает в его текущей жизни — например, он ощущает очень много напряжения, что-то в его жизни недостаточно хорошо сбалансировано. Некоторые рискуют попасть в зависимость от запрещенных веществ или алкоголя, другие — от игр, но механизм возникновения пагубного пристрастия всегда одинаковый.

У компьютерной зависимости, подчеркивает специалист, есть свои отличительные особенности.

Игра — это альтернативная реальность. В ней есть свои победы, свои отношения. Они более защищенные, потому что в прямом контакте люди не взаимодействуют, а общаются в Сети. Это в какой-то степени подменяет реальную близость на более безопасную,

— объясняет психолог.

Важный момент: прохождение игр построено на дофаминовом подкреплении, которое будто подкрашивает общение с партнерами по играм, если игра происходит онлайн. Успехи в игре достаются легче и вызывают большую радость, чем настоящая жизнь, а отношения с виртуальными друзьями могут становиться не менее ценными, чем с реальными.