Принят новый закон об алиментах:  уйти от ответственности не получится

Новый закон о наказании за неполную уплату алиментов подписал президент России Владимир Путин. В 2022 году недобросовестные должники не смогут уклоняться от своих обязательств, сообщает KONKURENT.RU.
Сегодня, согласно статье 5.35.1 КоАП РФ, для родителя, который не содержит своего ребенка, не платит алименты в течение двух и более месяцев, может наступить административная ответственность. В случае злостного уклонения от уплаты алиментов родителю грозит уголовное наказание по статье 157 Уголовного кодекса РФ.
На практике часто случается так, что родитель платит какую-то сумму, но не 100%, обозначенных в решении суда. И при этом в правовом поле он не является злостным неплательщиком алиментов.
В 2022 году внесены изменения в административный и в уголовный кодексы. За неполную уплату алиментов без уважительной причины также предусмотрена административная ответственность.
Отметим, согласно внесенным изменениям в Уголовный кодекс РФ, неплательщик может быть освобожден от ответственности в виде лишения свободы, если погасит задолженность.