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3 часа назад

Принят новый закон об алиментах:  уйти от ответственности не получится

Новый закон о наказании за неполную уплату алиментов подписал президент России Владимир Путин. В 2022 году недобросовестные должники не смогут уклоняться от своих обязательств, сообщает KONKURENT.RU.

Принят новый закон об алиментах: уйти от ответственности не получится
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Сегодня, согласно статье 5.35.1 КоАП РФ, для родителя, который не содержит своего ребенка, не платит алименты в течение двух и более месяцев, может наступить административная ответственность. В случае злостного уклонения от уплаты алиментов родителю грозит уголовное наказание по статье 157 Уголовного кодекса РФ.

На практике часто случается так, что родитель платит какую-то сумму, но не 100%, обозначенных в решении суда. И при этом в правовом поле он не является злостным неплательщиком алиментов.

В 2022 году внесены изменения в административный и в уголовный кодексы. За неполную уплату алиментов без уважительной причины также предусмотрена административная ответственность.

Отметим, согласно внесенным изменениям в Уголовный кодекс РФ, неплательщик может быть освобожден от ответственности в виде лишения свободы, если погасит задолженность.

Психология,Алименты,Владимир Путин,Газета "Конкурент",
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