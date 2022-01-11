В чем секрет успешных людей: отвечает психолог

«Успех достигается действиями, которые совершает человек. Невозможно просто мотивировать себя, но ничего не делать и получить результат. К каждой цели ведут определенные шаги и лучше, если этот путь разбит на определенные отрезки, и вы понимаете, что нужно сделать сначала одно, потом второе, потом третье. Таким образом, у вас не возникнет паники при виде объемной, масштабной задачи и будет легче сохранить мотивацию на протяжении всего пути».