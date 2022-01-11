В чем секрет успешных людей: отвечает психолог

Включиться в работу после новогодних каникул – задача не из легких, однако все-таки есть способы заставить себя выйти из праздничной комы и заняться делом. Как замотивировать себя на успех, чтобы получить реальные результаты, отвечает психолог и эксперт по работе с сознанием и мышлением человека Инна Головизнина.
«Мотивация делится на внешнюю и внутреннюю. Как правило, только внешняя мотивация к реальным и устойчивым результатам не приводит. Одной поддержки окружающих и вдохновляющих примеров недостаточно. Для долгосрочного эффекта стоит сосредоточиться на мотивации внутренней. Она включает в себя, помимо прочего, понимание того, что вы хотите получить в итоге. Если цель выбрана неверно, например, под воздействием внешних факторов или чужого мнения, то двигаться к ней будет крайне сложно».
Эксперт утверждает, что на пути к цели важно, чтобы вас мотивировал не только результат, но и путь к нему.
«Если человеку не нравится дорога к результату, то он будет постоянно терять мотивацию и сойдет с дистанции, не получив желаемого. При этом очень часто в погоне за целью мы полностью расходуем свой ресурс – эмоциональный и физический. В итоге ни цель, ни процесс уже не радуют и мотивация на нуле. Поэтому так много внимания сейчас уделяют сохранению баланса между трудом и отдыхом».
Вот, что советует Инна Головизнина:
«В этом плане очень хороши всевозможные спринты, например, когда человек три недели работает над достижением своей цели, а одну неделю восстанавливает ресурс – позволяет себе отдыхать, заниматься своим хобби, подумать на отвлеченные темы и т.д».
Специалист также напомнила, что не только мотивация определяет результат в виде достижения поставленных целей.
«Успех достигается действиями, которые совершает человек. Невозможно просто мотивировать себя, но ничего не делать и получить результат. К каждой цели ведут определенные шаги и лучше, если этот путь разбит на определенные отрезки, и вы понимаете, что нужно сделать сначала одно, потом второе, потом третье. Таким образом, у вас не возникнет паники при виде объемной, масштабной задачи и будет легче сохранить мотивацию на протяжении всего пути».