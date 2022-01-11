Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
0° в 
USD 74.53EUR 84.67
Войти в почту
11 января

В чем секрет успешных людей: отвечает психолог

Включиться в работу после новогодних каникул – задача не из легких, однако все-таки есть способы заставить себя выйти из праздничной комы и заняться делом. Как замотивировать себя на успех, чтобы получить реальные результаты, отвечает психолог и эксперт по работе с сознанием и мышлением человека Инна Головизнина.

В чем секрет успешных людей: отвечает психолог
Фото: РамблерРамблер

«Мотивация делится на внешнюю и внутреннюю. Как правило, только внешняя мотивация к реальным и устойчивым результатам не приводит. Одной поддержки окружающих и вдохновляющих примеров недостаточно. Для долгосрочного эффекта стоит сосредоточиться на мотивации внутренней. Она включает в себя, помимо прочего, понимание того, что вы хотите получить в итоге. Если цель выбрана неверно, например, под воздействием внешних факторов или чужого мнения, то двигаться к ней будет крайне сложно».

Видео дня

Эксперт утверждает, что на пути к цели важно, чтобы вас мотивировал не только результат, но и путь к нему.

«Если человеку не нравится дорога к результату, то он будет постоянно терять мотивацию и сойдет с дистанции, не получив желаемого. При этом очень часто в погоне за целью мы полностью расходуем свой ресурс – эмоциональный и физический. В итоге ни цель, ни процесс уже не радуют и мотивация на нуле. Поэтому так много внимания сейчас уделяют сохранению баланса между трудом и отдыхом».

Вот, что советует Инна Головизнина:

«В этом плане очень хороши всевозможные спринты, например, когда человек три недели работает над достижением своей цели, а одну неделю восстанавливает ресурс – позволяет себе отдыхать, заниматься своим хобби, подумать на отвлеченные темы и т.д».

Специалист также напомнила, что не только мотивация определяет результат в виде достижения поставленных целей.

«Успех достигается действиями, которые совершает человек. Невозможно просто мотивировать себя, но ничего не делать и получить результат. К каждой цели ведут определенные шаги и лучше, если этот путь разбит на определенные отрезки, и вы понимаете, что нужно сделать сначала одно, потом второе, потом третье. Таким образом, у вас не возникнет паники при виде объемной, масштабной задачи и будет легче сохранить мотивацию на протяжении всего пути».

Психология,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители